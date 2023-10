L'hospital d'Olot ha rebut una subvenció d’11.520 euros del fons Next Generation, gestionats per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional del Departament de Salut, per tirar endavant un programa formatiu en seguretat del pacient amb simulació. Concretament, són 40 hores lectives que es fan a l’àrea de simulació de l’hospital d’Olot, inaugurada el 2022, i que van començar ahir al matí.

La simulació clínica és una metodologia d’aprenentatge i avaluació en un entorn que imita la realitat clinicoassistencial, sense risc per al pacient, centrat en el rol alumne/professional i amb el feedback immediat per part dels formadors, perquè desenvolupin habilitats tècniques (procediments) i no tècniques (presa de decisions, pensament crític, comunicació i treball en equip) de forma interdisciplinària al llarg del programa.