La Generalitat projecta 287 habitatges de lloguer social a les comarques de Girona

La Generalitat té en procés de redacció dels projectes la construcció de 287 habitatges destinats a lloguer social en quatre localitats de les comarques gironines. A la ciutat de Girona és on se’n construiran més, concretament 88, i l’actuació es farà al Pla de baix de Domenys; a Blanes n’hi haurà 80 i estaran a l’avinguda Europa; en el cas de Lloret de Mar se n’edificaran 68 a l’avinguda Vila de Blanes; i, en quart lloc hi ha a Figueres, on s’aixecaran 51 habitatges nous, a l’avinguda Costa Brava.

Es tracta d’habitatges inclosos en un pla del Govern de la Generalitat per a la construcció directa de 2.100 habitatges per a lloguer social, que s’està fent arreu de Catalunya; mentre en algunes localitats ja s’han començat a construir els edificis, els Girona encara estan en fase de redacció de projecte, prèvia a la construcció. Aquestes actuacions formen part del programa del Govern per impulsar la incorporació de 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya en el 2026. Durant aquest 2023 la Generalitat ja ha posat en marxa la construcció, en 35 ciutats diferents, d’un total de 2.199 habitatges dintre d’aquest programa. Són promocions que construeix directament l’Institut Català del Sòl (Incasòl), una empresa pública, i que suposarà una inversió per part de la Generalitat de 284 milions d’euros. Aquestes promocions es construeixen en sòl propi de l’Incasòl o a través de diferents acords amb els ajuntaments que ho sol·liciten. En aquest cas, la fórmula consisteix en la firma d’un conveni pel qual el municipi que disposa de sòl per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial cedeix de manera gratuïta aquests terrenys amb dret de superfície a l’Incasòl per a un període de 75 anys. Dels 2.155 habitatges que l’Incasòl ha impulsat aquest 2023, n’hi ha 351 que ja estan en obres; 964 (entre els quals hi ha els de Girona) que estan en fase de redacció del projecte; 512 estan en programació, que és la fase prèvia a la redacció del projecte; i 382 es desenvoluparan a partir de 2024. La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, va visitar divendres una d’aquestes promocions, situada a Santa Coloma de Gramenet, i va destacar «la prioritat del Govern per situar al centre de les polítiques públiques la garantia del dret a l’habitatge, que és la porta d’entrada a tots els altres drets». Capella va explicar que el Departament de Territori «ha tornat a assumir el repte de construir habitatge de lloguer social permanent». «Això ens ha d’ajudar a treure l’habitatge de la lògica del mercat», va recalcar.