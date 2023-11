La diabetis es diagnostica en pacients cada vegada més joves

En les últimes dècades, la incidència de la diabetis tipus 2 s’ha disparat entre adolescents i joves. Es caracteritza per una disminució accelerada de la funció de les cèl·lules pancreàtiques i resistència a la insulina. Aquest creixement es deu als principals factors de risc per al desenvolupament, com són l’obesitat i l’activitat física.

És per això que els experts insisteixen en la importància de l’alimentació saludable i l’exercici físic continuat, que són els pilars bàsics del tractament. Malgrat tot, la patologia també augmenta en persones de totes les edats. I és que el 14% de la població adulta pateix diabetis mellitus 2, una malaltia molt prevalent i que augmenta progressivament. Els diagnòstics més freqüents d’aquest tipus de diabetis es fan als centres d’atenció primària, des d’on precisament s’estan impulsant noves figures, com ara nutricionistes, per tal de treballar en la prevenció. També s’estan impulsant programes per evitar l’excés de pes com ara el de Nens en moviment.

Pel que fa al tractament bàsic, la metformina, a part de la insulina, és una de les opcions farmacològiques més indicades per a aquest col·lectiu. Es tracta d’un fàrmac que té com a objectiu regular el nivell de glucosa a la sang però, últimament, els investigadors estan trobant més beneficis.

Estudis a pacients de més de seixanta anys corroboren que hi ha una relació entre el medicament i una millora cognitiva en pacients de més de 60 anys, inclús baixa el risc de patir demències.

Per altra banda, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), en el marc d’un projecte europeu anomenat SmartAge, està estudiant les associacions entre aquest fàrmac i canvis en la microbiota, a part de la millora cognitiva en gent gran. Marisel Rosell, metgessa que està fent la tesi doctoral a l’Idibgi i la Universitat de Girona, és una de les impulsores d’aquesta recerca, que ja s’està duent a terme i s’han pogut observar els primers resultats.

«Hem reclutat pacients de més de seixanta anys que ja prenien metformina i d’altres que tenen un diagnòstic recent, estem fent estudis neuropsicològics i diverses proves, com ara analítiques i ressonàncies, per també veure quina relació hi ha amb la microbiota intestinal», explica Rosell.

La microbiota forma el conjunt de bacteris que viuen a l’intestí. Aquest conjunt forma part de la microbiota normal. La gran majoria d’aquests bacteris no són perjudicials per a la salut i molts són beneficiosos, per això aquesta microbiota intestinal és important per a l’estat de salut de l’organisme. Es calcula que l’ésser humà té a dins unes dues mil espècies bacterianes diferents, de les quals només cent poden arribar a ser perjudicials.

«Amb els primers resultats que estem tenint, corroborem que hi ha una millora cognitiva i, a més, el medicament aporta beneficis a la microbiota intestinal», explica la metgessa.

La metformina forma part d’un grup de medicaments diferent de l’Ozempic, un altre fàrmac que també regula la glucosa però que també es fa servir per baixar pes. Les receptes pels medicaments de la família del fàrmac Ozempic han superat el quart de milió durant els vuit primers mesos d’enguany a Catalunya. Com a conseqüència, des de fa mesos hi ha un desabastiment important. Ozempic només té permís per ser receptat a pacients amb diabetis tipus 2, però també s’està prescrivint a persones amb obesitat.

Malgrat tot, Marisel Rosell especifica que la metformina és el tractament més freqüent, almenys a l’inici, tot i que més endavant es pot combinar amb altres fàrmacs.

Impulsen un monitor més intuïtiu per a mesurar la glucosa a temps real

Per altra banda, l'empresa Dexcom, una de les més competitives de sensors de diabetis, acaba de treure al mercat espanyol un sensor de monitorització continuada de glucosa més potent i intuïtiu. Per a les persones amb diabetis acostumades a dependre dels mesuradors de glucosa a la sang, el canvi als dispositius de MCG suposa una millora.

Entre altres canvis, s’enviaran les lectures de glucosa directament al telèfon intel·ligent o al receptor i les dades es poden utilitzar per prendre decisions sobre el tractament de la diabetis sense el dolor de les punxades als dits. Dexcom G7 s’escalfa en 30 minuts i es tracta d’un sensor discret que ofereix tres ubicacions d’ús diferents, cosa que permet als usuaris adaptar el sensor al seu estil de vida.

Els mesuradors de glucosa són essencials per a les persones amb diabetis. Recentment, el Departament de Salut ha dispensat de forma gradual els dispositius de monitoratge contínua de glucosa als pacients amb diabetis tipus 2, dependents de la insulina i que necessitin almenys sis controls de glucèmia al dia. A Catalunya, al voltant de 2.500 persones diabètiques compleixen aquests requisits.

El desplegament s’ha fet en diferents fases, prioritzant la distribució a les persones gestants o en programació d’embaràs i els menors de 18 anys. La indicació dels dispositius es farà a l’entorn assistencial de seguiment habitual del pacient.

Diagnòstic precoç

El diagnòstic precoç és essencial per evitar complicacions de la malaltia i perquè es pugui fer un bon seguiment. Una de les patologies més desconegudes és la Polineuropatia Diabètica Dolorosa, que afecta una tercera part dels pacients amb diabetis.

Aquesta malaltia és una afectació del sistema nerviós perifèric en persones amb diabetis. Es produeix habitualment a les dues cames i als peus provocant dolor, cremor, parestèsies i rampes.

El dolor gairebé sempre va acompanyat d’una disminució de la sensibilitat al peu, per això és un factor de risc important per al desenvolupament d’úlceres que pot derivar en amputacions. En aquests casos és important el diagnòstic precoç per a disminuir el dolor dels pacients.

Per altra banda, la diabetis mellitus és un problema creixent de salut pública a Catalunya. Prova d’això és l’increment del 6,5% dels casos diagnosticats a la sanitat pública catalana des del 2020, en què els casos diagnosticats ascendien a 589.601 en comparació amb els 630.854 del 2021. A la Regió Sanitària de Girona hi ha 63.895 casos de persones amb diabetis en total.