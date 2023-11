L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) ja té en funcionament nous espais dedicats a la recerca gràcies a les obres d’ampliació, tant a la seva seu a Salt com en un nou local de Girona, situat al barri de Sant Ponç, que permetran guanyar un espai de gairebé 1.000 metres quadrats. Aquests treballs s’han fet a través de dos projectes diferents amb els quals l’Idibgi s’ha dotat d’instal·lacions noves per a la recerca, per donar resposta a les necessitats i al creixement que estan tenint els grups de recerca del centre.

D'una banda, l'edifici al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt s'ha ampliat en gairebé 500 metres quadrats, augmentant significativament l'espai disponible per a la recerca i la comunitat investigadora en creixement. En concret, s’ha afegit una segona ala annexa, sumant 485 m2 als 1.757 m2 de superfície construïda que tenia l’edificació.

“Aquesta ampliació és una inversió de futur estratègica per l’Idibgi, amb la vista posada en el futur Campus de Salut de Girona a tocar del Parc Hospitalari Martí i Julià. La proximitat amb els hospitals és fonamental per a la integració de l’assistència sanitària i la recerca biomèdica”, ha explicat la directora de l’Idibgi Marga Nadal. Per altra banda, segons Nadal aquesta ampliació suposa "un gran salt endavant" perquè suposa un pol d'atracció de talent internacional. "No només d'investigadors d'altres països, sinó de gironins que han marxat a l'estranger a fer recerca", concreta.

Per altra banda, la gerenta de l'Idibgi, Anna Ribas, matisa que el projecte de reforma "s’ha dissenyat per donar cabuda a les necessitats presents, però també futures: el nou edifici disposa de sales polivalents que, si calgués i arribat el moment, es podrien convertir en laboratoris. A més, aquesta nova ala està preparada per aixecar fins a dos pisos".

Més espais per a grups de recerca i nova maquinària

A l’edifici M2 s’hi ha habilitat una nova zona de laboratori amb capacitat per a més investigadors i investigadores, i una sala específica per al grup de recerca en Imatge Mèdica, que fins ara no tenia lloc a l’edifici M2. Una altra de les novetats és la creació d’un laboratori específic per fer recerca amb Realitat Virtual Immersiva. Aquesta sala s’ha dissenyat per al grup de recerca en Salut Mental i Addiccions de l’IDIBGI i de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, en un projecte que estudia la regulació emocional de pacients amb diferents malalties utilitzant aquesta tecnologia innovadora. Inicialment, la sala s’ha dotat amb un equipament cedit per l’associació Fràter de Girona. Altres grups de recerca també la podran fer servir en cas que ho necessitin.

Gràcies a les obres, l’Idibgi també ha habilitat una nova sala de bacteris i una altra de cultius primaris. Es tracta d’una zona habilitada per investigar amb cultius de cèl·lules que s’extreuen directament de la mostra d’una persona, com poden ser la sang o la pell. L’ampliació també ha permès renovar i optimitzar la instal·lació dels tancs de nitrogen, necessaris per emmagatzemar i conservar les cèl·lules que s’utilitzen per fer recerca i que permetrà augmentar la capacitat d’emmagatzematge en un futur.

A la sala on fins ara hi havia el nitrogen s’hi ha instal·lat un nou equipament que és bàsic per la recerca biomèdica: la ultracentrífuga, una centrífuga capaç de girar a velocitats molt altes, i que permet separar els components d’una solució en funció de la seva grandària i densitat (parts de cèl·lules, fragments d’aquestes, o altres) o aïllar els elements que interessin més. Es tracta de la primera ultracentrífuga disponible per a recerca en les comarques gironines.

Per a habilitar tots aquests espais d’investigació, les oficines de suport a la recerca s’han traslladat a l’ala nova, on també s’han construït noves sales de reunions i espais d’ús comú.

Les obres d’ampliació de l’edifici M2 van començar el mes de maig de 2022 i van acabar el passat mes de juny, i s’han anat equipant progressivament fins al passat mes d’octubre. En total, les obres de l’edifici M2 i el seu equipament han tingut un cost d’uns 1,8 milions d’euros (sense IVA), i s’han pogut realitzar gràcies a una subvenció del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria Projectes Singulars (642.000 euros), i a una ajuda de la Diputació de Girona (200.000 euros). La resta s’ha finançat amb romanents de la institució. L’Ajuntament de Salt també ha bonificat el 95% de la llicència d’obres.

Nou local a Sant Ponç

A més, fa un any es van acabar els treballs d’adequació del nou local de l’Idibgi situat al barri de Sant Ponç, molt a prop de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, unes obres realitzades entre l’abril i el mes d’octubre de 2022. Aquest local, que suposa una ampliació de pràcticament 500 metres quadrats, acull una part del personal investigador que fins ara es trobava dins l’hospital.

Majoritàriament, s’hi ha traslladat personal de diversos grups de recerca que necessiten estar a prop de l’Hospital, com el grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, el de Respiratori i el d’Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria. En aquest nou espai també hi treballen una bona part de l’activitat d’assajos clínics que no requereix ubicar-se al mateix hospital, així com la secretaria del Comitè d’Ètica d’Investigació amb Medicaments (CEIm). Aquest projecte de reforma i el seu equipament ha tingut un cost de 470.000 euros (sense IVA). Per a aquests treballs, l’Idibgi també ha rebut una aportació de l’Ajuntament de Girona.

Bon nivell científic

Aquest mes d’octubre l’Idibgi es va reafirmar el bon nivell de l’activitat científica i institucional, després de superar amb èxit l’avaluació de la Institució CERCA, que gestiona el sistema de centres CERCA de la Generalitat de Catalunya. La Institució CERCA coordina l’avaluació periòdica dels centres de recerca que integren el sistema amb l’objectiu d’analitzar el compliment de la missió que tenen encomanada i el nivell científic i de gestió.

Una mostra és l’activitat científica de l’any 2022, recollida a la Memòria Científica, on es detallen indicadors bibliomètrics com l’augment del factor d’impacte mitjà que tenien els articles científics originals amb autors vinculats a l’IDIBGI, o l’increment del percentatge d’articles originals publicats en revistes científiques d’alt impacte (el 2022 se’n publicaven un 60% en el primer quartil). També en són un exemple la participació del centre en recerques importants, com l’assaig clínic de la vacuna d’Hipra, o l’augment de projectes competitius que s’han concedit a l’Idibgi, que han passat de 29 nous projectes concedits el 2021 a 62 el 2022.

“Continuarem treballant en aquesta direcció, esperonats pels bons resultats que estem tenint i amb el compromís d’impulsar encara més una recerca biomèdica de frontera, que tingui resultats que es traslladin a la pràctica clínica i millorin la salut de tota la població”, ha afirmat Marga Nadal.