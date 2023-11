El baix cabal que porta el riu Ter ha obligat l'empresa Bassols Energia a tancar la central hidroelèctrica que té a Llanars, al Ripollès. Per poder produir, la central necessita un cabal mínim superior als 0,2 metres cúbics per segon, però ara no hi arriba. Es tracta d'una situació excepcional. De fet, des que l'empresa té registres, als anys 90, que no havia ocorregut mai, però en canvi aquest any ja ha passat dues vegades. L'últim cop va ser el passat mes d'abril, que és quan precisament la central hauria de produir més perquè hi hauria d'haver la neu del desglaç. "Aquest any ni neva ni plou", lamenta el cap d'explotació de l'empresa, Josep Pujadas, que explica que el tancament de la central implica deixar de produir energia de proximitat.

La central hidroelèctrica de Llanars està situada a la capçalera del riu Ter i, per tant, normalment porta suficient aigua per fer-la funcionar. Però la sequera que s'arrossega des de fa anys ha provocat que ara el cabal estigui sota mínims. Una situació del tot excepcional, però que aquest any ja és el segon cop que passa. El fet que la central estigui tancada suposa deixar de produir energia de proximitat. "Quan la central està en ple funcionament, es produeixen uns 1.500 KW/hora. Això és tota l'energia que deixem de produir, i llavors ha de venir d'altres llocs, des de centrals tèrmiques o eòliques. És més una qüestió de medi ambient que de pèrdua per a l'empresa", explica el cap d'explotació de Bassols Energia, Josep Pujadas. Pujadas lamenta que la situació de sequera hagi portat l'empresa fins a aquesta situació. De fet, l'empresa té dues centrals més a la conca del riu Fluvià i totes dues també estan tancades des de fa més temps per falta d'aigua al riu. En aquest cas però, es tracta d'una conca més petita i no és tan excepcional. En el cas de Llanars, la central, que té dues turbines, aprofita l'aigua al mateix temps que passa i no es pot reservar. La instal·lació ha de respectar el cabal mínim ecològic i, a partir d'aquí, utilitza l'aigua, però aquesta vegada l'aigua no arriba als 0,2 metres cúbics per segon, que és la quantitat mínima que necessita per poder produir. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona