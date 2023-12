Girona és en el «top 10» de les províncies amb més morts d’accident a les carreteres

La mortalitat a les carreteres de Girona segueix en números alts i això situa aquesta província entre les 10 de l’Estat amb més víctimes mortals des que va començar l’any. Els 24 accidents de trànsit que han tingut lloc a la xarxa viària de Girona ja s’han cobrat 25 vides des que va començar l’any amb dades de gener a novembre. Es tracta d’una xifra elevada i situa aquesta província com la desena d’Espanya amb la mortalitat més alta del 2023.

Tot i això, cal dir que la xifra de morts ha caigut respecte a l’any passat, el nombre de morts han baixat un 24%, ja que en van ser llavors 33. El darrer accident mortal va tenir lloc el dia 24 de novembre cap a les cinc de la tarda a l’autopista AP-7 a l’altura de Salt en direcció Barcelona. El xoc va consistir en l’encalç d’un turisme contra una motocicleta. La víctima mortal va ser el motorista. Tenia 46 anys i era Dani Redondo Cuevas, l’actual cap de cuina de Can Roca de Girona i també ho va ser durant nou anys del Celler de Can Roca.

Al capdavant del rànquing de les províncies on s’han registrat més víctimes mortals d’accident de trànsit hi ha les que compten amb les dues ciutats més grans de l’Estat: Madrid (73 morts) i Barcelona (57 morts). El tercer lloc és per València, amb 43 víctimes mortals, i la quarta posició l’ocupa les Balears, amb 38 finats.

Pel que fa a les zones d’Espanya on es registren menys morts a les carreteres, cal destacar les dues ciutats autònomes. A Ceuta i Melilla no s’ha hagut de lamentar fins al moment cap mort d’accident de trànsit. Al tercer lloc per la cua hi ha les províncies d’Àlaba amb cinc víctimes mortals.

Girona també és la tercera província catalana amb més mortalitat a les carreteres. Per davant hi té Barcelona, que també és la segona de l’Estat amb més morts i Tarragona, que ja n’ha registrat 33 a les carreteres.

Per darrere de Girona hi ha la província de Lleida, amb 23 finats en deu mesos a la xarxa viària. Com informava aquesta setmana el Servei Català de Trànsit (SCT), fins al 30 de novembre, els accidents mortals en vies interurbanes s’han saldat amb 139 persones mortes en 126 accidents, un 17% menys respecte al 2019. Del total de morts, 51 eren motoristes, això representa gairebé el 37% de les víctimes mortals d’aquest 2023.

1.036 morts a l’Estat

Unes carreteres que a tot Espanya -fins a 30 de novembre- ja s’han cobrat 1.036 vides en 951 accidents. Això representa una baixada de l’1% de morts respecte a l’any passat, quan hi havia hagut 1.045 persones finades, segons les dades provisionals d’accidents mortals i finats a 24 hores de la Direcció General de Trànsit (DGT).