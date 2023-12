Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han intensificat els controls a transportistes, sobretot a empreses de paqueteria, a les principals carreteres de la província de Girona i en el marc de la campanya de Nadal que és quan hi ha un increment d'aquesta mobilitat.

Aquest matí s'està fent un dels macrocontrols que inclou diferents disciplines de trànsit a l'AP-7 a l'altura d'Aiguaviva. Aquest control comença amb radars per controlar la velocitat. En cas que els conductors sobrepassin la velocitat màxima fixada -a 90 Km/hora en el cas de furgonetes i camions i els 120 km/h en turismes en autovies i autopistes- els motoristes dels Mossos acompanyen els vehicles fins a una àrea de descans. Aquí amb seguretat es fa el control dels vehicles i dels conductors. La majoria s'han sorprès del macontrol.

En aquest macrontrol també hi ha inspectors de Treball que comproven que els treballadors estiguin donats d'alta a les empreses i per detectar si hi ha intrusisme laboral.

El cap l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, l'inspector dels Mossos Joan Costa destaca que el que més es troben en aquests macrocontrols són excessos velocitats, conductors drogats i beguts així com també irregularitats amb el permís de conduir.

Els resultats

El resultat del control d'avui és que de 2.763 vehicles controlats, 186 han acabat enxampats per excés de velocitat i d'aquestes els Mossos han pogut notificar 53 de les denúncies. El vehicle que s'ha caçat pels radars a una velocitat més elevada anava a 194 km/h. D'altra banda, dels 15 vehicles controlats en l'àmbit dels transports s'han fet sis denúncies per infracció de pes i nou per altres aspectes com ara de temps i conducció. En canvi, en el control de drogo alcoholèmia: de les 66 lectures d'alcohol totes han sortit negatives així com també una que s'ha fet de drogues. A més, els Mossos també han fet set denúncies per infracions viàries.

Els inspectors de Treball de la seva banda han aixecat 12 actes per temes d'intrusisme laboral i en l'àmbit del transport han fet dues inspeccions que han resultat positives.

Els especialistes en documentació dels Mossos han inspeccionat 10 vehicles i no els han detectat cap incidència així com també a tres permisos. A destacar que també han controlat un remolc i tres vehicles d'un porta cotxes de Polònia amb destí a Tenerife i tampoc hi han detectat cap incidència.

Nadal

El dispositiu muntat aquest dimecres comptava amb 32 agents de Trànsit dels Mossos i només amb les poc més de tres hores que ha durat aquest macrocontrol s'han aturat desenes de vehicles dedicats al transport però també, algun cotxe perquè havia circulat amb excés de velocitat per l'autopista.

Aquests controls van començar a mitjans de novembre i s'allargaran fins a Reis i estan encarats a aquests usuaris de les carreteres perquè és aquesta època de l'any la que s'incrementa el repartiment de paquets i el moviment dels transportistes. Aquests dispositius estan dissenyats i coordinats entre el Sevei Català de Trànsit i la Comissaria General de Mobilitat del cos de Mossos d'Esquadra i se'n fan aquests dies per tot Catalunya.

Principals carreteres

Les vies gironines que es controlen són les principals de la província que són l'autopista AP-7, l'N-II i l'autovia A2 que és on hi ha més trànsit rodat de mercaderies, indica el cap dels Mossos de Trànsit. Joan Costa destaca que el que es busca amb aquests macrocontrols integrals "és d'una banda garantir la seguretat viària i la mobilitat i fer controls espefícis dels conductors i dels vehicles".

El d'Aiguaviva ha començat a dos quarts de deu del matí i el macrocontrol en sí començava a uns quilòmetres abans. Els Mossos tenien col·locats dos radars distanciats en cinc quilòmetres de distància. Un d'aquests està posat per controlar els excessos de velocitat de tots els vehicles i el següent és espefícic per a camions i furgonetes. Amb aquests radars automàtics han saltat diversos vehicles i després, els grups de motoristes de Trànsit -deu motos- els han acompanyat fins a l'àrea de descans d'Aiguaviva.

Un cop allà es desplegava tot el macrocontrol. Els agents controlaven tant el vehicle com el conductor. D'uan banda, els policies comprovaen el permís de conduir així com també els documents del vehicle. En el cas dels camioners, també es mira si tenen les certificacions espefíciques del transport i si tenen la càrrega -estiba- correcta. D'altra banda, a tots els conductors, remarca Costa, se'ls fa les proves de drogues i alcoholèmia. Sobre el terreny també hi havia agents del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de Trànsit de Girona que es dediquen a mirar si hi ha "manipulació de les característiques del vehicle, de la documentació, el número de bastidor del cotxe o per exemple si les enganxines de la ITV són falsificades". Aquests investigadors són els que solen detectar carnets falsos o permisos per exemple que no es poden utilitzar a Espanya ja que no estan homologats. A banda d'això, també hi ha agents que es dediquen a fer controls de transports i miren si el vehicle ho té tot correcte -tacòtrafs etc- però també feien pesatge dels vehicles per comprovar si superaven la càrrega permesa, entre altres.

Aquests controls també tenen una doble vessant que és perservar i donar més seguretat al treballador -conductor- i sobretot lluitar contra l'intrusisme laboral. Per aquest motiu, sobre el terreny també hi havia inspectors de Treball que busquen lluitar contra la competència deslleial. I és que sovint es troben amb furgonetes de persones que diuen ser treballadors d'una empresa i després no en són. "Ens trobem que hi hagi molts vehicles que no van logotipats i que fan repartiment de paqueteria", indica el cap de Trànsit dels Mossos i després es comprova que no són de cap empresa. Quan es detecta aquesta pràctica, els inspectors de Treball en cas de detectar aquesta irregularitat aixequen una acta que després porta a Treball a anar a en aquesta empresa a fer-hi inspeccions, subratlla el policia . A banda, aquests inspectors de Treball també fan controls de transports. Per exemple, si un camioner no els presenta els certificats corresponents això suposa l'aixecament d'una acta i tot això, recorda Joan Costa, "va a càrrec de l'empresa".

Transportistes "bala"

En les més de tres hores que ha durat el macrocontrol els Mossos d'Esquadra han caçat diversos vehicles anant a velocitats molt elevades. Un dels casos per exemple és el d'una furgoneta que els dos radars han enxampat anant molt ràpid per l'autopista. En le primer radar ha marcat 154 km/hora i en el segon se l'ha caçat a 147 km/hora quan la furgoneta podia anar a un màxim de 90 km/hora. Això li ha suposat la pèrdua de 10 punts del permís de conduir al xofer de la furgoneta. De fet, com recorda Joan Costa, finalment se li han restat "8 punts perquè és el màxim que es pot perdre en un sol dia". A banda, s'ha emportat dues sancions per excés velocitat per un total de 900 euros.

Un altre cas ha estat el d'un conductor novell d'una furgoneta que també se l'ha caçat a velocitat molt elevada. En el primer cinemòmetre automàtic ha marcat 153 km/hora i en el segon, 136 km/hora. Això també li ha suposat pèrdua de tots els punts del carnet (8) en ser nnovell i dues sancions que han pujat a 800 euros.

Tot i que el macrocontrol està encarat als transportistes, sobretot furgonetes de paqueteria, també s'han caçat conductors que anaven en cotxe i que superaven el límit dels 120 km/hora. Aquests també se'l ha portat fins a l'àrea de descans d'Aiguaviva i se'ls ha notificat la sanció i s'han fet comprovacions per si anaven beguts, drogats i també de documentació. Per exemple han enxampat una conductora francesa d'un vehicle amb matrícula d'Andorra que aanava a 151 km/hora. També han aturat una furgoneta amb un remolc on hi havia un cotxe de curses com els que es fan servir al circuit de Le Mans. Els agents del GRD han comprovat si el vehicle ho tenia tot en regla, entre altres. En aquest cas tot era correcte.

A banda d'aquests conductors enxampats per radar, els agents de Trànsit també han enxampat per exemple un tràiler de 40 tones circulant per l'autopista de forma erràtica i han comprovat que el xofer anava manipulant el telèfon mòbil. L'han aturat a l'àrea de descans i l'han denunciat pels fets i també li han tret els punts del carnet corresponents.

El cap de Trànsit dels Mossos destaca que amb el que més es troben en aquests macrocontrols són excessos velocitats, conductors drogats i beguts així com també irregularitats amb el permís de conduir, sobretot de carnets falsificats, falsos o bé, que no estan convalidats per circular a Espanya.