Desallotgen nou ocupes d’un edifici municipal a Ripoll

La Policia Local va desocupar nou persones d’un edifici del carrer Berenguer el Vell de Ripoll que antigament havia estat el magatzem de Vins Guillamet i que des de fa un any és de titularitat municipal. Veïns d'aquest immoble van avisar diumenge passat que havien vist gent amb maletes entrant-hi a l’interior. Agents de la Policia van anar-hi tant diumenge al vespre com dilluns a primera hora del matí, però ningú va obrir cap porta dels pisos que hi ha a la primera planta. A les onze del migdia van tornar-hi i van aconseguir obrir les portes dels quatre pisos, a les quals ja havien canviat els panys. A l’interior d’un habitatge hi havia una família de sis persones, dos en un altre i un únic estadant en un tercer. El quart pis que hi ha en aquest bloc encara no estava ocupat, però sí que el tenien a punt perquè ho fos ben aviat. Un serraller va canviar de nou els panys per evitar que tornin a repetir-se les ocupacions.

El cap de la Policia Local, Francesc Campayo, explica que les persones que hi havia dins de l’edifici havien pagat “xifres properes als 3.000 euros a màfies que es dediquen a proporcionar-los claus d’apartaments perquè els ocupin". Tot i haver fet el pagament cap dels estafats van denunciar ni donar el telèfon de qui els havia ofert aquell allotjament, i per tant donen per perduts els diners que van avançar. Aquesta és la primera vegada que Campayo té constància que s’ha ocupat un pis municipal a Ripoll. Encara que a finals de l’últim mandat l'equip de govern de Junts va anunciar que només hi havia quatre pisos ocupats a tot Ripoll, el subinspector apunta que ara la xifra és bastant més alta. Les persones que van ser desocupades van ser ateses pels serveis socials per trobar-los algun lloc on poder dormir i resoldre les seves necessitats més bàsiques.

La policia sol tenir un termini proper a les quaranta-vuit hores per desocupar un pis. Passat aquest termini, la llei ja considera que s’ha estat fent vida al seu interior, i poden passar fins a dos anys fins que no s’aconsegueix fer-los fora. Per això una de les primeres constatacions que fan els cossos policials és “mirar si tenen roba estesa o si hi ha menjar a l’interior de la casa” diu Campayo. En el cas de l’edifici del carrer Berenguer el Vell no van trobar cap mena d’indici en aquest sentit.