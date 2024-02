L'acord de pressupostos tancat entre ERC i PSC preveu destinar dos milions d'euros a la redacció del projecte del nou hospital Josep Trueta. Segons una nota difosa pel grup socialista, a les comarques gironines, els pressupostos serviran, també, per impulsar la creació d’un nou jutjat social a Girona, establiran el punt de partida per la millora dels accessos a l’estació Vallter 2000 amb l’encàrrec de l’estudi previ del projecte, l’estudi de les opcions per adequar el consultori de Portbou i la millora del transport interurbà.

«El projecte del Trueta ha de marcar un abans i un després a Girona, a Salt i a tota la demarcació. Aquest és un projecte que aglutina endarreriments. Hem volgut donar-li una empenta determinant i som conscients que és crucial tant en el camp de la salut com també serà una bona oportunitat de dinamitzar econòmicament la zona», ha explicat el grup parlamentari del PSC a Comarques Gironines de Sílvia Paneque, Òscar Aparicio i Mònica Rios. L’escorxador comarcal de Ripoll, per la seva banda, és una vella reivindicació del territori que servirà per millorar el desenvolupament del sector ramader i càrnic a les comarques de muntanya de la demarcació de Girona. És un projecte que replanteja gairebé de manera integral el contingut de l’escorxador, l’adapta a les necessitats a través de la tecnologia i en millora les instal·lacions per facilitar tot el procés d’arribada i sortida dels animals destinats al consum humà.

Beneficis de la firma

«En un moment complicat de país, és important comprometre’s amb què les coses que han d’anar endavant vagin endavant. El grup parlamentari de Salvador Illa tenia clar que, al final, calia prendre la decisió més beneficiosa per a Catalunya i, això, exigia que tinguéssim pressupostos. A Comarques Gironines, la firma d’aquests pressupostos també comporta beneficis tangibles tant en camps de caràcter més genèric, com també en inversions concretes», ha explicat Sílvia Paneque. «L’opinió sobre el govern no ha canviat. Pensem que és un govern feble. Aprovar els pressupostos és un acte de responsabilitat, un pas per estar a l’alçada i donar prioritat a la política útil per respondre a les necessitats del país, com ara les inversions estructurals per combatre la sequera o les més de setanta actuacions pactades referides al món local, entre les quals hi ha les que beneficiaran les comarques gironines», ha analitzat el diputat i alcalde de La Bisbal, Òscar Aparicio.

Pel que fa al transport interurbà de viatgers, l'acord contempla reforçar les línies Palafrugell-Girona, Sant Feliu de Guíxols-Girona, Roses-Castelló d’Empúries-Figueres, Blanes-Tordera-Girona i Salt-Girona. «El transport a les àrees de costa necessitava un impuls per establir dinàmiques apropiades que n’estimulin la viabilitat. La mobilitat interurbana té un futur en el transport públic i és apropiat invertir en la millora de l’eficiència», ha manifestat la diputada Mónica Ríos.