El Servei d'Urgències de l'Hospital d'Olot i el de Cardiologia del Trueta han iniciat un estudi conjunt per valorar l'eficàcia de la transmissió d'ecocardiografies fetes a Olot a pacients amb infart agut de miocardi. L'enviament d'aquestes proves a través de l'aplicació Odisea del Codi Infart ha d'ajudar a diagnosticar complicacions precoçment. Aquesta aplicació desenvolupada a Girona, que s'està utilitzant a la Regió Sanitària de Girona, fa d'enllaç entre els professionals de l'hospital comarcal i l'equip de Cardiologia del Trueta, com a centre de referència de la demarcació davant les activacions del Codi IAM (Infart Agut de Miocardi), és a dir, on es deriven els pacients que pateixen un infart agut de miocardi.

Aquesta aplicació representa un avenç perquè fins ara, els professionals de l'hospital comarcal bolcaven a l'app les dades clíniques del pacient i els electrocardiogrames realitzats. L'inici d'aquest estudi permetrà avaluar l'impacte en la millora del procés assistencial de disposar també de les ecografies cardíaques a l'app. Els investigadors pensen que aquest enviament ajudarà al diagnòstic precoç de complicacions i donarà una informació rellevant per al maneig dels pacients amb infart de miocardi abans que es traslladin a la unitat d'hemodinàmica del Trueta, on es farà el tractament definitiu.

Per tal d'iniciar aquest projecte, els cardiòlegs del Trueta han impartit tres sessions formatives als facultatius del Servei d'Urgències de l'Hospital d'Olot per tal d'aplicar correctament la tècnica en fer les ecocardiografies. L'estudi consta de dues fases: la primera serveix per mesurar la qualitat de les imatges enviades i, la segona, per avaluar-ne l'aplicabilitat clínica i l'eficàcia.

A banda de l'Hospital d'Olot, en aquest projecte de col·laboració també hi participa el Servei de Cardiologia del Trueta, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), l'Institut d'Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol (IDIAPJGol) i, en els propers mesos, es preveu també la incorporació del Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres.

Més de 500 activacions de Codi IAM a l'any

El Codi IAM és un protocol d'actuació urgent que s'activa des del 112, el SEM, des de l'atenció primària o des d'algun centre hospitalari en el moment en què una persona presenta símptomes d'un possible infart. A partir d'aquesta activació es mobilitza una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata. És fonamental que els dispositius assistencials implicats puguin compartir tota la informació rellevant per aconseguir un diagnòstic més ràpid i acurat i escurçar el temps transcorregut entre l'infart i l'inici del tractament. Durant el 2022, es van activar 558 Codis IAM a la Regió Sanitària de Girona, dels quals el 39,8% des d'hospitals comarcals, el 24,3% des d'atenció primària i el 35,9% van ser activats per part del SEM.

L'app Odisea agilitza la gestió del Codi Infart

L'aplicació Odisea és una eina que permet millorar la coordinació, el flux d'informació i el temps de tractament dels pacients que han patit un infart agut de miocardi i que són traslladats d'urgència a un hospital terciari, que en el cas de la Regió Sanitària de Girona, és l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. L'app es va desenvolupar entre professionals del Trueta-IDIBGI, IDIAPJGol i la Universitat de Girona (UdG). Està en funcionament des del 2021 i fa d'enllaç entre l'Hospital Trueta i els serveis d'urgències de la resta d'hospitals comarcals, entre ells Olot, i el SEM.

El funcionament de l'app és senzill: quan des d'algun dels dispositius assistencials reben un pacient que ha generat l'activació del Codi Infart, inclouen les dades del cas a l'app, incloses les imatges de l'electrocardiograma. Compartir aquesta informació permet a l'equip de cardiologia de l'Hospital Trueta valorar a l'instant l'estat del pacient a través d'un dispositiu mòbil o tauleta i, per tant, permet orientar els professionals que estan atenent el pacient.

L'aplicació també inclou un xat a través del qual el personal mèdic dels diferents centres pot intercanviar impressions i orientacions clíniques en temps real. L'app també disposa d'un geolocalitzador que permet saber en tot moment en quin punt del trasllat hospitalari es troba el pacient. Una vegada el pacient ha estat atès, es continua abocant tota la informació clínica a l'aplicació, de manera que els professionals dels hospitals comarcals que han atès els casos en primera instància poden seguir l'evolució dels pacients. L'enviament de les imatges ecogràfiques prèvia a l'arribada del pacient al centre receptor permet millorar la planificació dels cardiòlegs del centre receptor, en el nostre cas, el Trueta.