Tres morts en dos mesos en accidents de trànsit a les carreteres de Girona. Aquest és el balanç de sinistralitat des de principis d'any i que és el mateix que va haver-hi l'any passat entre gener i febrer a les vies interurbanes de la província, segons el Servei Català de Trànsit.

El mes de febrer ha tancat amb un sinistre viari mortal, va succeir el dia 5 de febrer i va perdre la vida el conductor d'un cotxe a Ventalló. La víctima era un veí de Flaçà de 56 anys i va morir en un xoc frontal a la C-31. El vehicle de la víctima mortal circulava correctament per la C-31 en sentit Verges quan es va veure sorprès per un cotxe que acabava d’avançar una furgoneta i que va anar a parar al seu carril. Arran d’aquesta imprudència, ambdós turismes van xocar frontalment i va morir un dels conductors. El que va causar l’accident de trànsit està com a investigat per un delicte d’homicidi imprudent.

Els tres accidents de trànsit mortals d'aquests dos primers mesos de l'any han succeït a l'Empordà: dos a l'Alt (Ventalló i Agullana) i un al Baix (Castell d'Aro).

Entre les víctimes mortals hi ha un motorista de 66 anys de Sant Feliu de Guíxols que va perdre la vida el dia 25 de gener. Circulava per la GIV-6621 a Castell d’Aro i va xocar frontalment contra un cotxe.

19 morts a Catalunya

Fins al 29 de febrer han perdut la vida 19 persones en 19 accidents mortals a la xarxa viària interurbana. Durant el mateix període de l’any passat, van morir 20 persones en 18 sinistres mortals. Al llarg d’aquests primers dos mesos del 2024 també s’han registrat 93 ferits greus, un 11,4% menys que en el mateix període del 2023. El mes de gener van perdre la vida 12 persones a les carreretes catalanes i al febrer, set. Pel que fa al col·lectiu de vulnerables, de les 19 víctimes mortals, una tercera part eren motoristes (sis) i dos eren vianants.

De les 19 víctimes mortals, 17 eren homes i dues, dones. Si analitzem les morts en carretera per províncies, Barcelona continua sent la demarcació amb més mortalitat, amb nou víctimes mortals. A Tarragona hi ha hagut quatre morts i a Lleida i Girona tres.