El sorteig de la Loteria Nacional d'avui, 2 de març, no només ha repartit més de 700.000 euros en premis sinó que cadascun dels sis milions de bitllets impresos contenen una imatge commemorativa del 135è aniversari de Diari de Girona. El sorteig ha repartit 600.000 euros íntegres del primer premi a Pozoblanco, Córdoba, amb el número 32.669, passant de llarg per Catalunya i les comarques gironines. Tampoc hi ha hagut sort amb el segon premi, que ha deixat 120.000 euros a León amb el número 20.739.

La iniciativa d'incloure al sorteig nacional del 2 de març l'efemèride del rotatiu va ser decisió de l'organisme estatal responsable de les loteries i apostes, Selae, com ja ha fet amb altres publicacions de caràcter centenari. Tots els bitllets del sorteig contenen una imatge amb tres portades del diari, de les quals dues d'històriques i una d'actual, tot plegat acompanyat d'un text on s'exposava els anys assenyalats (1889-2024). Aquesta és la primera dels diversos actes de celebració de l'aniversari que es duran a terme durant tot l'any. Diari de Girona, 135 anys d’història i sis milions de dècims