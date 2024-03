Un 53% dels interns del Centre Obert de Girona van fer projectes de reinserció durant el 2023. El centre acull uns 170 presos que compleixen el tercer grau o una llibertat condicional, i 70 van dur a terme projectes d’inserció, dels quals 21 van treballar en empreses d’inserció laboral, 29 van fer formació ocupacional i 26 van fer cursos d’educació viària.

La presó compta amb diverses activitats gestionades per a entitats que ofereixen serveis a la comunitat, entre les quals hi ha la Sopa de Girona, el Banc dels Aliments de Girona i Figueres, i la Creu Roja.

Les dades es van posar de manifest durant l’Assemblea d’entitats que va tenir lloc al centre penitenciari el divendres passat, i que va reunir 36 associacions, professionals del Centre Obert i d’altres serveis d’execució penal. La trobada va comptar amb la participació de 60 persones, entre les quals hi havia nou interns i dos exinterns del centre penitenciari.

La Taula de Participació Social del Centre Obert de Girona, actualment formada per 30 entitats, s’encarrega d’organitzar els voluntariats que contribueixen a la reinserció del col·lectiu a través de serveis de salut, inserció laboral, educació viària i toxicomanies, entre d’altres.

La reconversió de presó de règim tancat fins a esdevenir un entre obert a Girona va tenir lloc el 2015.

Horitzó: 30% el 2027

Segons dades del Departament de Justícia, un 23% dels penats compleixen condemna en medis oberts a Catalunya. Es tracta d’una dada que es preveu augmentar fins al 30% abans de 2027, segons el calendari del departament. Respecte de 2022 el percentatge ha augmentat un punt.

Segons les últimes dades del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) de 2022, hi ha 20 centres de treball que acullen interns per afavorir el seu procés de rehabilitació, i es van fer 250 cursos arreu de la geografia catalana, homologats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o amb altres certificats bé sigui de restauració, lampisteria, jardineria, soldadura, informàtica o confecció, i dels quals se’n van beneficiar unes 2.500 persones.