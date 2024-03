La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha posat sobre la taula "els reptes" del feminisme que diu són "superar la violència masclista" i "fer-ne pedagogia", després de l'enquesta publicada pel CIS que revela que el 44% dels homes espanyols creuen que la igualtat ha anat massa lluny i se'ls discrimina. Ho ha reivindicat durant el discurs en l'acte pel 8M organitzat conjuntament entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Girona. Cañigueral ha dit també que "per continuar aquesta lluita és important celebrar les victòries". I ha afegit que "cal posar el feminisme al centre de les decisions polítiques del país", celebrant en aquest sentit la creació del departament d'Igualtat i Feminismes.

Girona ha reivindicat aquest divendres al migdia el Dia Internacional de les Dones amb un acte a l'Auditori Josep Irla, que s'ha omplert de gom a gom. Els assistents han pogut presenciar una taula rodona entorn de la salut sexual i reproductiva de les dones -en què han intervingut quatre dones professionals del sector-, així com presenciar l'espectacle de dansa, que ha ofert damunt l'escenari de l'auditori la companyia Impàs formada també per dues dones.

"La transformació feminista que estem impulsant comença a donar els seus fruits", ha dit la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, durant la seva intervenció a l'acte. En aquesta línia, Cañigueral, ha elogiat la nova campanya del Govern que distribueix gratuïtament productes menstruals reutilitzables. "És una mesura pionera al món perquè ja n'hi ha prou que un tema que afecta la meitat de la població bona part de la seva vida estigués invisibilitzat", ha afirmat, i ha afegit que la mesura promou també la sostenibilitat i combat la pobresa menstrual.

En el mateix sentit, la presidenta de Dipsalut, Maria Puig Ferrer, ha reivindicat aquesta iniciativa pionera: "Catalunya és el primer país del món en distribuir de forma gratuïta productes menstruals". Puig Ferrer ha dit que "és un fet històric" i ha considerat que la mesura "permetrà trencar molts mites i tabús sobre la regla". La presidenta de Dipsalut també ha volgut fer menció al que considera que és "l'altre fet històric" per les dones: "França es convertia dilluns en el primer país del món a incloure la llibertat d'avortament en la seva constitució".

La regidora d'Igualtat i Femnisimes de l'Ajuntament de Girona, Aminata Sabaly Balde, també ha participat en l'acte i ha reivindicat durant la seva intervenció els drets de les dones, centrant el seu discurs, sobretot, en aquelles dones "invisibilitzades i menystingudes". Sabaly ha rebutjat la mutilació genital femenina i el matrimoni forçat, que diu "són pràctiques que vulneren els drets de les nenes i les dones que ho pateixen".

"La mutilació atempta contra la integritat física i de la vida, amb greus conseqüències com dificultats en les relacions sexuals, problemes reproductius i psicològics", ha denunciat la regidora, que ha afegit que "els matrimonis forçats hipotequen la vida de les nenes i dones que ho pateixen, perquè esdevenen esclavitzades: han d'afrontar maternitats no desitjades amb homes que no estimen i sovint pateixen problemes de salut mental, com depressions o, fins i tot, suïcidis". "No podem permetre que avui en dia es continuïn produint aquestes violències", ha sentenciat la regidora.