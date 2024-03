L’alcalde d’Olot, Josep Berga, ha fet entrega aquest dissabte al fundador de la Fageda, Cristóbal Colón de la Medalla de la Ciutat, la màxima distinció del municipi.

La importància de La Fageda i el seu impacte en les persones i el territori ha estat molt present en tot l’acte. Des del vídeo que, en els primers minuts, ha permès fer un recorregut per la trajectòria de Cristóbal Colón quan l’any 1982 va decidir fundar La Fageda als Claustres del Carme d’Olot. El testimoni de persones properes a l’homenatjat (la seva companya i fundadora també de La Fageda Carme Jordà, el metge psiquiatra Josep Torrell i l’actual directora general de La Fageda Sílvia Domènech) han recordat les experiències i moments viscuts en el passat i present d’aquest projecte social sense ànim de lucre. També s'ha recollit les paraules d’Anna Cargol i Jaume Sánchez, treballadors de la Fageda, i la mare d’un dels usuaris, Montse Feixas.

Després de rebre la Medalla de la Ciutat, Cristóbal Colón ha aprofitat el seu discurs per remarcar l’estima cap a Olot: «La ciutat d’Olot ens ha estimat i nosaltres hem estimat i estimem aquesta ciutat i la seva gent», ha assegurat.

El fundador de La Fageda ha afegit que escollir la capital de la Garrotxa per instal·lar-hi el seu projecte va ser una «molt bona elecció». «Construir un projecte des de zero no depèn només de l’esforç que un hi posi, sinó també del context en què es vol dur a terme», ha subratllat. Repassant els orígens i recorregut fins ara, Colón ha volgut destacar aquelles condicions indispensables que han marcat la història de La Fageda. «Saber quin és l’objectiu, treballar dur, tenir confiança, conèixer el que un sap i buscar ajuda per al que no sap, comptar amb un equip de bons professionals i, sobretot, professionals bons», ha remarcat.