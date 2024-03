La tortuga més famosa de Banyoles diu que ja ha arribat la primavera

Sempre puntual com un rellotge quan comença la primavera meteorològica, aquest any 2024 la tortuga "Bonica", de 78 anys i 1,7 quilos de pes, que viu al jardí de l'observatori MeteoBanyoles des dels anys 60, ha acabat el seu cicle hivernal dins d'un cau a sota terra.

Avui dia 13 de març a les 11:30 hores, amb 17 graus de temperatura a Banyoles i a causa de la bonança dels últims dies, ha sortit per primera vegada a la llum del dia, després de 5 mesos enterrada sota d'una gruixuda capa de terra.

En els últims anys, "Bonica" ha acabat la seva hibernació entre l'1 i el 21 de març. Aquest és el detall de les últimes sortides:

La hibernació de les tortugues

Les tortugues no són capaces de generar calor interna per a regular la seva temperatura corporal com fan altres animals. Per això, depenen únicament del seu entorn per a mantenir una temperatura adequada, la qual cosa les fa vulnerables als canvis ambientals extrems, especialment en zones amb hiverns freds i estius molt calorosos.

Per aquest motiu, les tortugues hibernen com a mecanisme de supervivència. Durant les estacions més fredes, les tortugues entren en un estat de letargia profunda, reduint el seu metabolisme, pulsacions i respiració, per a conservar energia, i al mateix temps, per a reduir la seva ingesta d'aliment.

Amb la hibernació, les tortugues aconsegueixen sobreviure amb les reserves de greix acumulades durant les estacions més caloroses, ja que aquestes actuen com a font vital d'energia.