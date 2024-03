Cultura, gastronomia i comerç musulmà a la Coma-cros

En plena celebració del Ramadà, el mes sagrat de l’Islam, la Coma-cros de Salt es va omplir ahir de persones musulmanes i no musulmanes per celebrar un iftar comunitari organitzat per l’associació Azahara. L’iftar és el trencament del dejuni que els musulmans celebren quan es pon el sol, i consisteix en compartir un àpat que des de l’associació van voler fer extensiu a tots els saltencs, fossin quines fossin les seves creences. A més, també van organitzar per primera vegada una fira de productes musulmans davant mateix de la Coma-cros, on es podia trobar des de roba fins a joies o perfums.

«Quan jo era petita, vivia en un poblet on sempre havia d’explicar què és el Ramadà. En canvi, ara hi ha més diversitat i se’n parla més». Així explicava la seva experiència la Doha, una pre-monitora del cau de Can Tona, que juntament amb la Dhiba i la Maroua havien portat un grup de nens i nenes de primària -musulmans i no musulmans- a participar en la jornada. «Els hem portat perquè creiem que els aporta coneixement. Volem que vegin el que tenen al costat, que no sempre estiguin a dins de casa. Conèixer altres cultures els permetrà no ofendre altres nens», explicava la Maorua. Totes tres coincidien en subratllar el bon ambient de la jornada i destacaven la col·laboració de molta gent no musulmana.

La Mercè Pla, veïna de Salt, participava per segona vegada en l’iftar, acompanyada de la seva filla, amics i companyes de feina. «El primer cop que vaig venir em va agradar molt, vaig passar una bona vetllada i ara hem volgut repetir», va indicar, tot assegurant que trobades com aquesta permeten conèixer la tradició musulmana, «compartir-la i ensenyar-la als fills».

La Loobna Boussof, veïna de Girona, també compartia l’àpat amb unes amigues. Des de l’associació Azahara els havien comentat l’organització de la jornada, de manera que no van dubtar en preparar cadascuna en plat a casa per portar-lo i «poder-lo disfrutar amb tothom», ja que el fet de poder compartir l’àpat és un dels elements distintius del Ramadà. Boussof es mostrava molt satisfeta amb la resposta de la ciutadania i agraïa la bona predisposició de l’Ajuntament per poder celebrar l’iftar. De fet, entre els assistents hi havia l’alcalde, Jordi Viñas, i diversos regidors.

Fira de productes àrabs

Mentrestant, a davant de la Coma-cros s’havien instal·lat, des de les quatre de la tarda, diverses parades de productes àrabs. Entre els participants hi havia la perfumeria Asuán, que té la seu física al passeig dels Països Catalans. Un dels seus responsables, Achraf Demmouchi, es mostrava satisfet amb la iniciativa: «Està molt bé que es faci una fira com aquesta, i de fet estaria bé que no només s’organitzés pel Ramadà, sinó que es podria fer tres o quatre cops l’any i que hi participessin també altres cultures, com la llatinoamericana», va assenyalar. En aquest sentit, va considerar que tant a Girona com a Salt hi ha moltes botigues d’aquestes cultures, i que una fira d’aquestes característiques pot ser el moment perfecte per donar-les a conèixer. Això sí, va subratllar que, per a futures edicions, es podria repensar la ubicació: «Estaria bé poder-la fer al carrer Major, on se celebra el mercat dels dimecres, ja que aquí només ve, majoritàriament, la gent que és musulmana i que sap que se celebra l’iftar», va explicar. Això sí, va assenyalar que al llarg de la tarda també havien tingut clients no musulmans.

La Sara Madmar, que regenta una botiga de joies online, també havia muntat paradeta a la fira. Coincidia amb l’opinió de Demmouchi que seria «molt interessant» poder celebrar una fira així cada trimestre, amb la participació de diferents cultures i en ubicacions més cèntriques. «D’aquesta manera, podríem conèixer millor altres cultures i intercanviar experiències», va indicar, a més de, lògicament, poder fer promoció dels seus productes.

