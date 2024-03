La demarcació de Girona tanca un 2023 de rècord en organització de congressos i esdeveniments

La demarcació de Girona ha tancat un 2023 de rècord en matèria de congressos i esdeveniments, segons apunta el Patronat de Turisme Costa Brava - Girona. El vicepresident de l’organisme, Jordi Masquef, assegura que les previsions pel 2024 també són "molt bones". Des de fa anys que la demarcació treballa per fomentar aquest tipus de turisme per l’elevat poder adquisitiu que aporta i la desestacionalització que implica, ja que la majoria de congressos i esdeveniments es fan entre la tardor i la primavera. La consolidació d’aquesta promoció coincideix en un moment en què Barcelona té una alta ocupació hotelera i de congressos. Això facilita que la demarcació postuli com a alternativa de Barcelona en l’atracció de congressos.

En els últims tres anys la demarcació de Girona ha acollit uns 600 congressos i esdeveniments d’empresa de petit i mitjà format. El vicepresident del Patronat de Turisme, Jordi Masquef, ha detallat que el 2022 va ser un any de recuperació en turisme de congressos (denominat MICE) i l’any passat es va tancar amb un rècord. Ara, les previsions del 2024 són optimistes i preveuen que la tendència sigui a l’alça, però es mostra prudent: "Les notes es posen a final de curs".

18 congressos

Malgrat tot, des del Palau de Congressos de Girona anuncien que preveuen organitzar 18 congressos al llarg del 2024. Serà la xifra més alta des que va obrir aquest equipament a la ciutat, l'any 2006. La majoria d'ells seran aquesta mateixa primavera i estaran centrats en l'àmbit sanitari, un dels mercats clau en l'organització de congressos.

Un dels motius que porta a aquestes bones dades és el treball previ que s'ha fet en els últims anys des del Girona Convention Bureau. Actualment, hi ha uns 150 associats que en formen part, la gran majoria d'elles són empreses turístiques i d'activitats. Això fa que la destinació estigui "molt consolidada" entre el sector MICE.

Però un dels grans revulsius ha estat la saturació que pateix Barcelona en aquest tipus de turisme. Hi ha diversos factors que han contribuït en aquesta elevada ocupació que tenen els establiments de la capital catalana, com ara l'organització de la Copa Amèrica i la tirada que té la destinació a escala internacional. De tota manera, Masquef assegura que aquesta situació ha servit "de porta d'entrada" a molts organitzadors de congressos i esdeveniments privats que finalment opten per Girona després de veure els "grans atractius" que hi ha a la destinació.

Nacionals i internacionals

Pel que fa als congressos, la majoria dels que són internacionals es queden a Barcelona, però la demarcació està molt ben posicionada a escala estatal. En l'àmbit dels esdeveniments d'empreses és on el territori agafa un relleu més important a nivell europeu i internacional. Actualment, hi ha moltes marques d'Alemanya i el Regne Unit que opten per venir a Girona a fer esdeveniments. Són mercats "molt fidelitzats". Ara, el Patronat de Turisme de la Costa Brava i Girona comença a mirar a l'altre costat d'oceà, concretament als Estats Units i el Canadà. El vicepresident remarca que aquest és un client especialment atractiu perquè fa estades més llargues que la resta i té un elevat poder adquisitiu. L'any 2023 el turisme americà a la demarcació va créixer un 35%, i per això ara preveuen fer diverses accions per atraure més turistes d'aquest continent.

El Girona Convention Bureau també està treballant per ampliar les presentacions de producte que fan algunes empreses. Es tracta d'esdeveniments que duren entre deu i quinze dies i serveixen per presentar productes nous a clients i periodistes. Al llarg d'aquests dies, les marques conviden a les estades de la gent per poder-los explicar algun producte que acabi de sortir al mercat, com per exemple nous models de cotxe.

Sensibilitat ambiental

El que també es treballa molt és la sostenibilitat, ja que és un aspecte fonamental que busquen les empreses a l'hora de viatjar. A més, la destinació també treballa per oferir activitats a la natura i alguns establiments ja han començat una transformació per reduir les emissions de CO2 i tenir un menor impacte ambiental.

Lloret de Mar (Selva) és un dels municipis gironins referents en aquest tipus de turisme. La directora de Lloret Convention Bureau, Montse Belisario, explica que anualment reben una mitjana de 25.000 persones i acullen 120 esdeveniments. Principalment, acostumaven a rebre esdeveniments corporatius, com ara viatges d’incentius. Els últims anys, però, el nombre d’esdeveniments corporatius -sobretot seminaris- ha crescut exponencialment.

Els assistents d'una convenció en un hotel de Lloret de Mar / Lloret Turisme

Belisario assegura que arriben a Lloret de Mar atrets per la diversitat d’activitats que hi ha, a banda de la qualitat hotelera amb sensibilitat turística. “Els països nòrdics valoren molt organitzar un congrés amb 900 delegats i moure’s a peu per tot el municipi”, assegura la directora del Lloret Convention Bureau. Ara, el municipi ha decidit obrir una nova pàgina web per ofertar totes les activitats “que té sentit fer-les a Lloret de Mar i no a un altre lloc”. Un exemple és una cursa de llaguts com a exemple d’activitat de ‘team-building’ a causa de la tradició d’aquesta pràctica esportiva que hi ha a Lloret de Mar.

De fet, el vicepresident del Patronat de Turisme, Jordi Masquef, remarca que la tendència del turisme de negocis busquen cada vegada més activitats que “posen el focus en treball en equip”, per això volen potenciar el catàleg d’activitats alternatives.

Turisme desestacionalitzat

Per a Lloret de Mar, el turisme MICE és especialment atractiu per la despesa que deixa. De fet, Montse Belisario ha destacat que un congrés amb 900 delegats pot arribar a tenir una despesa de mig milió d’euros, ja que cal comptar-hi l’estada als hotels, els àpats en restaurants i també totes les activitats complementàries que fan. “El cost per dia que deixa és molt més alt que el d’un visitant amb pensió completa”, afirma la directora.

Un altre atractiu que té aquest perfil de turista és el de desestacionalització. La directora del Lloret Convention Bureau ha recordat que la majoria d’esdeveniments són des de finals de setembre fins a principis de juny, just quan la majoria d’hotels compten amb menys reserves.

Transferència del coneixement

Per a la ciutat de Girona, l'organització de congressos és un sector clau que fuig de l'aspecte plenament turístic. La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, apunta que aquests esdeveniments "aporten riquesa" a la ciutat i contribueixen a generar "ocupació de qualitat i ben remunerada". De fet, Geis ha recordat que a banda d'omplir habitacions d'hotels, els congressos que es fan a Girona generen col·laboracions amb "empreses del territori, la cambra de comerç i altres organitzacions".

Aquests nexes de col·laboració acaben repercutint en un "posicionament de la ciutat en sectors de referència" com ara la salut, la tecnologia o la sostenibilitat. De fet, Geis ha remarcat la importància que té acollir congressos del món sanitari quan la capital gironina té a l'horitzó la construcció del campus de Salut, que ha d'englobar el nou Trueta, l'hospital Santa Caterina, la facultat de salut de la UdG i centres de recerca.

El 2023 la ciutat ja ha registrat un augment del 7% de congressos en comparació amb l'any anterior, fet que ha suposat 23.380 assistents en les activitats que s'hi ha fet. Però es preveu que el 2024 l'increment encara sigui major amb els 18 esdeveniments ja programats al Palau de Congressos. Sobre la capacitat de creixement, la vicealcaldessa destaca que busquen un increment "sostenible i intel·ligent" que encaixi amb el model de ciutat que hi ha.