Vallter 2.000 i La Molina tanquen "amb bon gust de boca" després d'haver allargat la temporada per les últimes nevades

La temporada d'esquí a les estacions gironines s'ha allargat aquest any més del que estava previst gràcies a les últimes nevades. Vallter 2.000 i La Molina tanquen els remuntadors aquest diumenge, mentre que Vall de Núria ja va fer-ho el 31 de març com preveia. La Masella és l'única estació de Pirineu gironí que mantindrà les pistes obertes fins al 14 d'abril. "Hem acabat la temporada amb bon gust de boca", explica la responsable comercial de La Molina, Marta Viver, que diu que tot i la poca neu de la temporada, "s'han pogut fer totes les activitats previstes" perquè estan "ben preparats per fabricar neu". En la mateixa línia s'ha expressat el director de Valler, Enric Serra: "Hem allargat per les bones condicions i la gent ha respost".

Les bones temperatures i el paisatge nevat a clapes han marcat aquest diumenge l'últim dia de la temporada d'esquí a l'estació de Vallter 2.000 (Ripollès). Desenes de persones hi han pujat per practicar esquí o snowboard, però també s'hi han pogut veure aficionats a l'esquí de muntanya, a les raquetes de neu o famílies amb trineu.

Bernat Reguant és un bomber aficionat a la muntanya i amb residència a Camprodon, que aquest diumenge s'ha adreçat a Vallter per practicar esquí de muntanya i "acabar de rematar la temporada amb una mica d'activitat". A diferència dels esquiadors que depenen dels remuntadors, a Reguant "se li ha fet estrany que hi hagi tan poca neu" perquè, segons ha dit, està acostumat a "poder esquiar fins al juny".

A diferència seva, els barcelonins Sergio Carbajal i Joel Neriz s'han sorprès que l'estació continués oberta. "Ens venia de gust pujar a fer snowboard i al veure que encara estava en funcionament, hem decidit pujar", relata Carbajal, que assegura que es pensaven que haurien de girar cua, però al final han pogut gaudir de la neu perquè "s'hi està molt a gust amb poca gent". En la mateixa línia s'ha expressat Lluna Solà, que s'ha desplaçat a l'estació per esquiar amb els seus pares: "Ens agrada molt esquiar i hem volgut aprofitar-ho perquè és l'últim dia".

Per la seva banda, el director de l'escola d'esquí Nord Sud, Joan Corbella, ha explicat que, tot i que la temporada ha estat complicada, "s'ha pogut donar un bon servei" i que el fet de ser una "estació familiar" ha permès que els debutants poguessin pujar tota la temporada. Pel que fa a les últimes nevades coincidint amb Setmana Santa i gràcies a les quals s'han pogut allargar els dies d'obertura, Corbella ha dit que "han permès acabar la temporada amb alegria", perquè "s'ha pogut gaudir de l'estació totalment blanca i amb una qualitat de neu excepcional, per ser les dates actuals".

Esquiadors a punt d'agafar el telecadires a Vallter / ACN

Amb tot, el director de Vallter 2.000, Enric Serra, ha fet una bona valoració de la temporada, tot i reconèixer que "ha estat difícil" per la falta de neu. "Ens va costar molt arrencar; vam començar pel pont de la Puríssima amb la zona de debutants i no va ser fins al febrer que vam poder obrir la zona alta", relata, però diu que diversifiquen l'activitat a l'estació "tant com es pot, sobretot quan no hi ha neu suficient".

La decisió d'allargar una setmana la temporada d'esquí ha estat, precisament, perquè "els visitants no han pogut gaudir de tot el domini molta part de l'hivern". "Com que teníem bones condicions, vam decidir allargar la temporada una setmana i la gent ha respost", diu Serra, que afegeix que això els ha donat "la satisfacció de saber que quan l'estació està bé, la gent puja". Tot i que les pistes tanquen aquest diumenge, Vallter continua l'activitat amb l'organització de diverses activitats com la d'aquest dilluns, quan acollirà l'esdeveniment gastronòmic Gastropirineus. "Parem els remuntadors, però l'activitat no para", conclou el director de Vallter. Durant la temporada s'han fet un total de 33 esdeveniments, entre els quals l'arribada d'una etapa de La Volta, com és habitual.

La Molina també tanca

A la Cerdanya, La Molina també atura els remuntadors aquest diumenge, després d'haver allargat la temporada d'esquí una setmana més del que estava previst com ha fet Vallter. La responsable comercial de La Molina, Marta Viver, diu que la decisió s'ha pres perquè "l'ambient aquests últims dies ha estat hivernal i ho ha permès". Això, relata, després d'una temporada que ha estat "meteorològicament complicada, amb temperatures extraordinàriament altes pel temps que fa habitualment a La Molina".

Tot i això, Viver recull que l'estació ha pogut mantenir tots els esdeveniments i les curses previstes al llarg de tota la temporada. A més, aquest cap de setmana s'ha pogut celebrar el primer memorial Lluís Breitfuss, pels campionats de Catalunya d'esquí alpí absoluts. En total, La Molina ha organitzat aquest hivern 53 esdeveniments.

Vall de Núria segueix la previsió

L'estació de Vall de Núria, en canvi, va decidir tancar les pistes el 31 de març, com havien previst a l'inici de la temporada. La responsable de comunicació de Vall de Núria, Ruth Bover, ressalta que "Vall de Núria és una estació de muntanya i l'esquí és un a més a més de les activitats que s'hi practiquen". En aquest sentit, l'estació no depenen únicament dels esquiadors, perquè fa anys que ha diversificat l'oferta com, de fet, fan la majoria d'estacions.

Durant aquesta temporada d'hivern, Vall de Núria ha pogut tenir la zona de debutants oberta tot l'any. Un fet que Bover considera molt positiu: "Per nosaltres, això ja és molt bo perquè és una estació on s'inicien molts esquiadors", ha dit. A més, la responsable de comunicació de Vall de Núria diu que "les últimes nevades han atret visitants", arribant a assolir una xifra de 10.000 visitants per Setmana Santa entre el 23 de març i l'1 d'abril. "La neu ha permès arribar a final de temporada en bones condicions", afirma.

Famílies arribant a l'estació de Vallter 2.000 l'últim dia de la temporada 2023-2024 / ACN

Aquests dies, explica Bover, hi pugen molts aficionats a l'esquí de muntanya i, reconeix que "de fet, és un dels moments en què més neu hi ha hagut als cims". Tot i assumir que "no ha estat una temporada positiva perquè no hi ha hagut gaire neu" ni han tingut el volum d'esquiadors d'altres temporades "perquè les nevades animen més els esquiadors", la responsable de comunicació diu que s'han pogut mantenir totes les activitats previstes. En total, a Vall de Núria s'han organitzat 70 esdeveniments.

Pel que fa al futur de l'esquí al Pirineu gironí, ni La Molina, ni Vall de Núria es mostren preocupats en aquest sentit. "Les nevades són cícliques", explica la responsable comercial de La Molina, Marta Viver, que diu que "hi ha temporades més bones i temporades més complicades", però que estan "ben preparats per poder fabricar neu i garantir poder esquiar en bones condicions a pistes, quan hi ha temporades menys bones com ha estat aquesta". La responsable de comunicació de Vall de Núria, Ruth Bover, coincideix a dir que "les nevades són cícliques" i aclareix que, per això, "Vall de Núria sempre fa l'aposta de començar pel pont de la Puríssima i acabar per Setmana Santa". Una aposta que en el seu cas han mantingut tot i les últimes nevades.

La Masella és l'única estació d'esquí gironina que allargarà encara una setmana més l'obertura de pistes, fins a tancar definitivament el 14 d'abril.

Retorn al territori

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) calcula que aquesta temporada d'hivern 2023-2024, les sis estacions pròpies entre les que es troben Vall de Núria, Vallter i La Molina han generat un impacte econòmic sobre el territori de gairebé 50 milions d'euros i han creat gairebé 3.000 llocs de treball. A més, segons les dades estudiades i recollides per la UPF, l'impacte directe i indirecte de les estacions de muntanya al territori suposen un 9% del total del VAB (Valor Agregat Brut) comarcal i un 1,2% del PIB total per cada euro addicional del total de la despesa associada.

Estalvi energètic

En la Cimera d'Acció Climàtica del Govern, celebrada el gener del 2020, FGC va adquirir el compromís de reduir el consum de l'aigua i l'energia en la producció de neu. En aquesta línia, Vallter ha aconseguit estalviar un 19,7% aquesta temporada. A Vall de Núria també s'han fet accions de millora de la instal·lació per optimitzar la producció de neu amb la substitució de capçals capaços de produir més neu amb menys consum, a partir de subministrament elèctric provinent d'energia renovable solar i s'ha ampliat la instal·lació de Geotèrmia dels edificis del Santuari, a més d'adequar l'accessibilitat dels ponts dels rius Eina i Finestrelles i instal·lar lavabos inclusius. Per la seva banda, La Molina ha començat aquest hivern les proves del Laboratori de la Neu, un sistema pioner per produir neu amb menys aigua, en menys temps i amb menys temperatura.

A més, les estacions de muntanya disposen de concessions atorgades a l'administració per a l'ús de l'aigua, que s'emmagatzema en llacs a disposició en pous o captacions. FCG assegura que la producció de neu a partir d'aquests recursos "respecta els cabals mínims ecològics" i que "no hi ha cap element que alteri la composició de l'aigua" perquè només es converteix en neu.