L'alcaldessa de Ripoll veta el cartell de la Festa Major escollit pels veïns perquè hi ha una dona amb vel

L'alcaldessa de Ripoll, la ultradretana Sílvia Orriols, ha anunciat en la xarxa social X (abans Twitter) que rebutja el cartell de la Festa Major del municipi perquè apareix dibuixada una figura femenina amb vel islàmic. El cartell va ser escollit per un jurat entre uns altres 10 cartells votats per la població i és obra de la il·lustradora Ivonne Navarro.

Orriols s'escuda en l'"equip de govern" de Ripoll per justificar el veto al cartell, que atribueix al fet que "l'autora s'ha negat a treure la imatge d'una nena amb vel islàmic en la part inferior" i perquè el seu consistori no vol "normalitzar la misogínia islàmica". L'alcaldessa ha desplegat una política obertament hostil contra la població immigrant, negant fins i tot el padró a molts residents.

L'obra, que havia de representar al municipi, amb un gran percentatge de població de confessió musulmana, va ser escollida per votació popular en la Fira de les 40 hores, celebrada del 15 al 17 de març, i després validada per un jurat.

Les reaccions contràries a la decisió d'Orriols no s'han fet esperar. La comissió de festes ha denunciat "interferències polítiques" en un procés que ha de ser merament ciutadà, i els grups de l'oposició han censurat el comportament de l'alcaldessa i han demanat el cessament del regidor de Cultura del municipi.

El grup municipal de Junts per Catalunya ha censurat la "barbaritat" de vetar-ho per "motius polítics" i han demanat al regidor que demani perdó a la població pel veto. Orriols els ha contestat acusant-los de normalitzar que s'imposi el vel a les nenes. Diverses veus a les xarxes socials li han recordat que les nenes no van vetllades.

ERC, de la seva banda, ho ha condemnat amb una frase: "L'obsessió de la Sílvia Orriols amb el vel fa canviar el cartell de la Festa Major", mentre que el portaveu del PSC a la ciutat, Enric Pérez, també ha denunciat la censura: "Aquest és el nivell democràtic que tenim a Ripoll, la censura és dictadura".

En una línia similar s'ha expressat la CUP, qualificant la decisió de "vergonyosa" per la censura i "negant la voluntat popular" expressada en la fira. Per últim, el regidor de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha parlat d'"imposició" en la decisió del guanyador i censura: "Vergonyós i, com veieu, la censura encara existeix a Ripoll".