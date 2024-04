Campelles aixeca les restriccions després de localitzar dues fuites que els feien perdre més de 70.000 litres diaris

A principis de març, Campelles (Ripollès) va decidir tallar l'aigua de nit. El motiu de la restricció no era la falta d'aigua, sinó intentar detectar unes fuites que els feien perdre entre 70.000 i 100.000 litres diaris. De fet, això provocava que, de mitjana, el consum d'aigua per habitant fos de 600 litres al dia, una quantitat molt superior al màxim permès, que és de 230 litres per habitant. Finalment, l'Ajuntament ha detectat i reparat dues fuites a la zona on van sospitar des d'un inici, ja que la xarxa encara és antiga i feta de fibrociment. Un cop reparades les fuites, l'Ajuntament ha decidit aixecar les restriccions. Segons ha explicat a l'ACN l'alcaldessa, Judit Cornellà, ara caldrà comprovar el consum durant 8 dies.

Segons l'alcaldessa, les fuites eren molt profundes i han costat de reparar, ja que les nevades i els desglaços "han donat falsos positius". L'Ajuntament té previst iniciar properament els treballs per substituir la canonada.