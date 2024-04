L'arribada de menors migrants sense família no s'atura a Girona

L’arribada de menors no acompanyats (MENA) no s’atura a les comarques gironines. Una mostra d’això són les dades oficials: en els dos primers mesos del 2024 han arribat 133 joves desemparats. Així ho reflecteixen les dades públiques del Departament de Drets Socials i si la tendència segueix igual, podria ser un any de rècord d’arribades.

D’aquests menors que desembarquen tant a terres gironines com a la resta de Catalunya n’hi ha un tant per cent molt elevat que acaba acudint a les comissaries dels Mossos d’Esquadra. Aquí hi ha joves que hi passen hores i alguns fins i tot la nit, perquè no aconsegueixen una plaça en un centre de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat (DGAIA) amb rapidesa o perquè estan pendents de les proves d’edat. Tot i això, la Generalitat està obrint habitatges per tenir els joves i petits centres per intentar que la situació es reverteixi.

El que és cert és que les comissaries de les comarques gironines han rebut durant el gener i febrer un nou increment d’arribada de menors desemparats. Quan els joves arriben a comissaria, els policies els atenen, els donen menjar i mantes, entre altres, fins que obtenen una plaça en un centre.

La comissaria de Vista Alegre de Girona és un dels punts on això s’ha fet palpable. Dies enrere s’hi podien veure quatre menors a la sala de l’entrada, tapats amb sacs de dormir. Això mateix ha succeït en altres dependències a la província i des de l’octubre de l’any passat ha anat en augment. Aquest fet ha provocat crítiques i queixes d’advocats gironins.

Evolució de les arribades de migrants sols entre 2016 i 2024 a Girona. / DdG

Els Mossos d’Esquadra asseguren que no tenen una dada oficial del nombre de menors que acullen a les comissaries. També recorden que a vegades els joves marxen d’una seu policial i en van a una altra i això els fa difícil poder comptabilitzar-ho.

Bona part d’aquests joves arriben a Catalunya procedents de l’Àfrica. A Girona, dels 133 que han aterrat a la província, n’hi ha 76 de subsaharians. Una part procedeix de les Illes Canàries on des de l’any passat hi han desembarcat moltes pasteres. Davant l’increment dels menors migrants arribats a Catalunya, el Govern, el mes de gener, va demanar més fons a l’Estat per assistir el col·lectiu.

El 23,7% a Girona

Del total de 664 nens migrants arribats a Catalunya en els dos primers mesos de l’any, el 23,7% s’ha distribuït a la província de Girona. Aquests 133 són una xifra molt elevada si es té en compte que l’any passat va tancar-se amb 313. Pel que fa al perfil, la major part són nois d’entre 16 i 17 anys. El mes de gener és quan en van arribar més (84). El febrer van ser (49). En aquests moments hi ha 677 menors i joves emigrats socials acollits a la província. Hi ha tant els atesos enguany com els que són dins el circuit. La major part tenen entre 16 i 17 anys (54,1%). També n’hi ha que ja han complert els 18 i fins al 21 anys. Aquests estan tuletats i en règim assistencial.

