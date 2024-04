Les immobiliàries gironines perden l'incentiu de les "golden visa"

Les immobiliàries gironines no es mostren especialment preocupades per l’anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, d’eliminar la golden visa o, el que és el mateix, la figura que permetia als no comunitaris accedir a permisos de residència a canvi d’invertir més de 500.000 euros en un habitatge.

«No creiem que ens afecti directament a les vendes», assegura Martí Jansà, consultor immobiliari de l’agència immobiliària de luxe Engel & Völkers. Jansà explica que de totes les operacions que van tancar l’any passat a les comarques gironines només una va ser per la golden visa.

El consultor immobiliari veu aquesta figura com un incentiu per poder convèncer a alguns perfils que tenen previst fer una inversió d’uns 400.000 euros a gastar-se una mica més. A més, Jansà creu que si finalment se suprimeix la golden visa, l’eliminació no es farà efectiva fins d’aquí a uns mesos, i creu que pot servir per tancar vendes més ràpidament per aquelles persones que ara estan «indecises».

En la mateixa línia, Xevi Vila, director comercial de la Immobiliària Espígul, afirma que «no ens preocupa especialment». Vila considera que la «golden visa» és «un plus, una motivació extra per al comprador», però no el motiu principal perquè el potencial comprador opti per desemborsar mig milió d’euros o més. «En els últims mesos hem tancat dues operacions amb golden visa, però no és l’únic motiu. Per norma general aquest client pot aconseguir la nacionalitat d’una altra manera» afirma.

Indignació i perplexitat

Altres demarcacions, en canvi, han rebut la notícia amb indignació i perplexitat. És el cas del sector immobiliari de la província d’Alacant. I és que aquesta supressió complicarà la venda dels prop de 200 immobles d’aquest tipus que els estrangers compren en territori alacantí, en una mesura, apunten tant els promotors com els agents de propietat, que no tindrà cap benefici sobre aquest mercat de primera residència. En el cas del País Valencià, són al voltant de 500 els habitatges de més de mig milió d’euros que són adquirits per no comunitaris, anualment.

Subscriu-te per seguir llegint