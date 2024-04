El nou bisbe de Girona reconeix que l'Església va abordar els abusos "de manera incorrecta" durant molts anys

El nou bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha reconegut que l'Església va abordar els abusos "de manera incorrecta" durant molts anys. "Aquest tema es va abordar de manera incorrecta, amb el trasllat a altres parròquies, col·legis o tercers països, per treure's el problema de sobre", ha criticat Vilà en una entrevista a La Vanguardia. "Ara s'està avançant en l'elaboració de protocols i a la Santa Seu els han abordat de manera molt diferent. No és un tema de xifres. No és més greu el problema perquè siguin 30.000 o 300.000 els afectats. Un sol cas ja és suficient per justificar una actuació", ha valorat el bisbe de Girona, que també ha estat clar sobre la política: "El nostre paper és afavorir que transcorri al tauler del debat i del diàleg".

"Un bisbe no ha de fer mai política directament, per a això hi ha els polítics", ha recalcat Octavi Vilà, que ha estat abat de Poblet els últims nou anys i aquest diumenge serà proclamat bisbe de Girona. "El que ha de procurar l'Església és afavorir que la política transcorri al tauler del debat i no en altres camps que no aporten solucions sinó que més aviat acaben creant més problemes, com el judicial", ha matisat el flamant bisbe gironí, que aposta per seguir el 'model francès' de convivència Església-Estat. "El model a seguir és el de l'Església francesa, que fa molts anys que manté una relació no distant, sinó cada un al seu terreny, amb l'Estat. Crec que és el model cap on cal avançar", ha reflexionat en veu alta Vilà.

Evitar tancar parròquies i traslladar fidels

Finalment, el nou bisbe de Girona s'ha referit a la manca de vocacions, amb pocs capellans per a moltes parròquies. "No es tracta de tancar-ne, en línies generals, sinó de buscar fórmules vàlides. Per exemple, per a les celebracions dominicals, fer el trasllat dels fidels a les parròquies més grans sempre que es tingui present que cada parròquia d'origen continua sent el punt de referència per a les exèquies o batejos", ha apuntat Vilà. "Cal buscar fórmules que no carreguin en excés de feina els sacerdots, que també s'ocupen de visitar malalts als hospitals o a casa. Hi ha coses que poden fer els laics, com aquestes visites als malalts o la catequesi", ha conclòs el bisbe de Girona.