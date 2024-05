El fill acusat d’assassinar la mare a a Ripoll s’enfronta a 25 anys de presó

L’Audiència de Girona jutjarà a partir de demà un jove a qui s’acusa d’haver matat la seva mare el 31 d’octubre de 2021 de matinada. El fiscal li demana 25 anys de presó per dos delictes, un d’assassinat i un segon de possessió d’armes prohibides, perquè se li van trobar una navalla automàtica i un punyal americà d’onze centímetres. Amb aquestes dues armes hauria dut a terme, presumptament, el crim. Un jurat popular haurà de decidir amb les proves presentades si el jove és culpable.

Cap a les nou del matí, la víctima va tornar a casa seva. Vivia amb el seu fill, qui en aquell moment estava dormint. L’habitatge estava desordenat i semblava que s’hi havia produït una festa. Per això, la dona va entrar a l’habitació del seu fill per recriminar-li que «tornés» a celebrar festes. Llavors, segons relata el fiscal, el fill va aixecar-se bruscament i va agafar una navalla automàtica, que va usar per apunyalar-la al cap i al coll. Això va provocar en la víctima «un dolor intens i un sagnat abundant, i va començar a cridar i demanar ajuda arrossegant-se pel passadís fins a la porta de sortida del pis, atemorida per l’atac del seu fill», subratlla.

L’acusat no va parar d’apunyalar-la i de propinar-li cops al cap i al coll. En va rebre tretze, i d’aquestes, nou van ser ferides vitals. Una de les punyalades les va fer amb tanta força que va trencar la fulla de la navalla. En aquell moment, «amb la intenció de rematar-la i impedir que rebés auxili del veïnat», el jove va tornar a la seva habitació, va agafar un altre ganivet de combat de doble fulla punxant i va tornar ràpidament on era la mare, qui havia aconseguit obrir la porta i intentava sortir al replà. Amb una punyalada mortal al coll va provocar-li un sagnat ràpid i la mort en pocs instants.

El fiscal defensa la tesi que el crim ha estat un assassinat (homicidi agreujat) perquè subratlla que l’acusat va atacar de manera «totalment sobtada» la seva mare, (...) sense deixar-li cap possibilitat de defensar-se davant la força física, rapidesa, violència i les punyalades que va rebre». Un cop perpetrat el crim, va anar a una altra habitació del pis, on dormia un amic seu, i va dir-li: «he matat a la meva mare, si no te’n vas seràs el següent». Llavors va marxar corrent de l’edifici i va fugir cap a la muntanya per evitar ser enxampat. Els Mossos d’Esquadra el van localitzar l’endemà a la carretera de les Lloses, a la C-26.

La víctima estava divorciada i mantenia una relació sentimental amb un home amb el qual pensava anar a viure al seu domicili pròximament. A més, tenia un altre fill que havia sigut declarat en situació d’incapacitat.