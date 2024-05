Tornen a suspendre el macroconcurs del transport sanitari a Catalunya

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha suspès per segona vegada el procediment de contractació i el termini de presentació d’ofertes per al macroconcurs del transport sanitari de Catalunya. Ho ha fet després d’un recurs presentat per l’Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies, on hi ha grans empreses del sector com Falck i HTG. Aquesta entitat ja va aconseguir aturar la primera licitació davant aquest tribunal administratiu, i va fer que la Generalitat reformulés el concurs, el més elevat del govern català aquest mandat, superant els 2.000 milions d’euros. En el cas de Girona, que s’agrupa amb l’Alt Maresme, el contracta tenia un valor de gairebé 334.000 euros i el pressupost base de licitació és de 278.256 euros. El termini de presentació d’ofertes, ara suspès, abava el 3 de juny.

Aquest nou contratemps per al govern té diverses derivades. La principal és que es tornarà a allargar el termini per adjudicar els 10 lots territorials en què està dividit el contracte. Fonts del sector apunten que en el millor dels escenaris es podria reprendre el procés a finals d’estiu, però no descarten que es pugui anul·lar definitivament. Això obligaria a esperar la constitució d’un nou govern a Catalunya i la creació d’una nova taula per aprovar un nou procés.

En qualsevol cas, la situació acabarà perjudicant els usuaris, perquè l’actual parc d’ambulàncies està molt envellit. La flota d’ambulàncies -que tenen una vida útil de 10 anys- està a punt de caducar, i els propis treballadors del sector han denunciat el mal estat en què estan els vehicles.

Des del Consorci del Transport Sanitari de Catalunya (CTSC) Regió Girona, empresa que optava al lot de les comarques gironines, apuntaven ahir que «som conscients de la dificultat d’uns licitació d’aquest tipus de la que CTSC està preparada i disposició del SEM».

Queixes dels sindicats

Tot i les modificacions respecte la primera licitació, el contracte publicat fa unes setmanes continuava sense estar exempt de polèmica. A banda de les queixes de les grans empreseses, els sindicats també el qüestionaven i consideraven que les empreses que opten a guanyar algun dels deu lots no podran cobrir les necessitats actuals.

El personal d’ambulàncies fa temps que està al límit, sobretot per la precarietat laboral i ineficiències del servei. El secretari general d’UGT del transport sanitari a Girona, Javier Hidalgo, lamenta sobretot les deficiències del servei no urgent, ja que per la manca de personal i dotacions s’han de recórrer molts quilòmetres diaris. «En un mateix recorregut s’han de portar molts pacients a un mateix hospital i també es converteix en un problema pel pacient, que tarda molt a arribar-hi». Per altra banda, pel que fa al nou concurs, considera que es volen augmentar les dotacions amb un pressupost «insuficient» i tem que els treballadors en tornin a sortir perjudicats.

«El nou concurs no cobria les expectatives que esperàvem, tenim por que la nostra mala situació es perpetuï», considera. En la mateixa línia, lamenta que cada vegada pleguen més treballadors perquè no estan d’acord amb les condicions laborals i busquen una altra feina.

El secretari general de Comissions Obreres del transport sanitari a Girona, Ivan Codinach, també es mostra pessimista pel que fa al futur del sector i considera que l’única solució és «internalitzar» el transport sanitari al SEM, per tal que les condicions laborals i del servei s’equiparin totalment amb les dels treballadors de l’empresa pública. «Qualsevol empresa està capacitada per guanyar el concurs però no n’hi ha cap de capacitada per donar un servei de qualitat i és un motiu purament econòmic que ve regit per la patronal», manifesta.

Entre les principals deficiències d’aquests anys Codinach critica el mal estat dels vehicles. Detalla que això passa perquè «es compren al principi de la licitació i no es canvien».

Recorda que la població ha anat augmentant i que les dotacions actuals no poden absorbir tota la feina. Sobre aquest aspecte, afegeix que estan «mal repartides» pel que fa al territori, ja que és «desproporcional» la diferència que hi ha entre Barcelona i altres zones més allunyades de la ciutat.

Finalment, en la mateixa línia que Hidalgo, lamenta l’augment d’absentisme laboral. «Hi ha poc personal per les males condicions laborals, és un dels sectors amb el nombre de baixes més elevat sobretot per malestar emocional i això ha de canviar», conclou.

Subscriu-te per seguir llegint