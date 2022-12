Aquesta pregunta, que sovint ens la fem en primera persona, a partir d’aquest 2023 tindrà novetats legislatives importants, que ens condicionaran a l’hora de prendre decisions.

Sovint rebem consultes als nostres despatxos, on el dubte és: és millor que generem un estalvi a nivell privat?, o en cas dels autònoms i treballadors per compte propi augmentem la quota del sistema públic ?

Ja es troba propera la implementació de la nova llei aprovada aquest passat estiu que regula l’impuls dels plans de pensions de foment del treball i que oferirà diferents opcions als partíceps, bé sigui participant als nous fons de pensions oberts i de promoció pública, o bé mitjançant els nous plans de pensions de empleo simplificats. Arriben amb noves regles en quan a les aportacions, a la seva gestió, als drets i deures que dóna a les diferents empreses i col·lectivitats que en poden ser promotors, i també obre la possibilitat de deduccions en les cotitzacions a la seguretat social, a les empreses que destinin aportacions als seus treballadors.

Com dèiem anteriorment, estem en un futur proper que aquest nou escenari sigui realitat, però aturem-nos en el present, i aquest no és altre, que la desincentivació aquests darrers anys al contribuent, de fer aportacions deduibles a la seva renda , que ha provocat l’estancament d’aquesta eina d’estalvi per tenir un complement a la pensió, tot esperant aquest nou marc legal que reguli les pensions de les generacions futures.

Això ens porta a entrar a una guerra comercial entre diferents entitats financeres i asseguradores, per mobilitzar d’un lloc a un altre els fons que tenim acumulats, fruit dels estalvis dels darrers anys, o de potser la majoria de la nostra vida laboral, amb el perill que comporta no analitzar a on invertim el nostre futur, i és que més enllà d’una remuneració puntual en el moment de traspassar el pla, també cal valorar i pensar-se molt bé, si estem portant el nostre fons a un producte de valoració i/o rendiments inferiors del que tenim, o fins i tot exposant-lo a un risc elevat de volatilitat, a banda de les típiques permanències que són el xantatge per rebre el premi del traspàs. A més situem-nos en la realitat dels mercats financers, on molts dels productes estan en rendibilitats negatives, fruit del context de crisi actual, que també poden influir a l’hora de prendre una decisió.

Com a conclusió, us recomanem que fugiu de pressions i ofertes irrefusables que tenen data de caducitat a 31 de desembre, que valoreu molt bé on teniu, i cap on heu de dirigir els estalvis que heu anat acumulant, per gaudir el dia de demà, i que els mediadors d’assegurances col·legiats, i els agents financers professionals amb certificació MIfiid, i inscrits a la CNMV , estem per aconsellar-vos de manera objectiva, posant totes les cartes sobre la taula, i no oblideu que a nosaltres no ens han canviat d’oficina quan hi ha un problema, que us atendrem per igual sense mirar els vostres saldos i posicions, i que per suposat, no us vendrem res sota cap mena de coacció financera, som professionals de confiança, i a Saballs Gestió www.saballsgestio.cat portem 67 anys al vostre servei , fent-vos costat amb total transparència i honestedat. Consulta’ns !!