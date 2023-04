L’atenció a la tercera edat és un servei amb cada cop més sol·licituds, especialment a aquelles poblacions amb un gran nombre de persones grans. L’atenció personalitzada i propera són els segells d’identitat de la marca, que ja compta amb una àmplia trajectòria i experiència en el sector amb més de 10.000 famílies satisfetes amb els seus serveis a tot el país.

Nova oficina de Wayalia a Girona

La proposta de Wayalia a Girona s’emmarca dins de la cobertura d’una demanda de la societat, doncs els recursos humans i familiars poden ser insuficients per a la cura de les persones grans. La trajectòria de l’empresa, que desenvolupa tasques d’atenció a aquest col·lectiu és el seu millor aval per oferir una garantia de qualitat i benestar al seus clients. L’objectiu s’enfoca en la cura del públic de la tercera edat i dependent, mitjançant un important treball de connexió entre les famílies i els cuidadors, amb l’objectiu que la persona se senti ben atesa, a la comoditat de la seva llar i mantenint una continua comunicació amb els seus familiars. La personalització de l’atenció i els esforços realitzats amb cada usuari és una de les característiques del servei. Els professionals sociosanitaris arriben a la llar de la persona per fer-se càrrec de les seves necessitats i realitzar totes les tasques domèstiques que facilitin el seu benestar.

Els estudis apunten a que nou de cada deu persones prefereixen envellir a la seva llar, en lloc de fer-ho a una residència. Aquesta idea resulta, a vegades, un impossible per a les famílies; i els serveis com els que ofereix Wayalia s’encarreguen de fer-ho possible. A més a més, s’hi suma la creació de centenars de llocs de feina pel personal especialitzat en l’atenció de les persones dependents i del sector sociosanitari.

Tradició i tecnologia

L’èxit d’aquest model que garanteix l’atenció personalitzada i la qualitat per a les persones dependents és gràcies a l’òptima combinació d’un tracte proper i tradicional, que posa a la persona al mig, amb l’aplicació de les noves tecnologies que faciliten molt aquesta tasca. La comunicació entre els familiars i l’empresa i amb els professionals és constant a través de les diferents eines digitals com la web o canals de missatgeria instantània, mentre que la companyia disposa d’un sistema de comunicació interna que connecta tots els serveis i professionals per optimitzar les possibilitats i obtenir l’atenció adequada.

Wayalia Girona té la seva adreça al carrer Maluquer Salvador, 30. Telèfon: 872 02 76 86 i 651657987. Email: girona@wayalia.es