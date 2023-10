Intercargirona, el nou concessionari Renault a Girona es converteix en patrocinador oficial de la Cursa Popular del Carrer Nou de Girona. Aquest any, la cursa celebra la seva 44a edició amb una història que ha crescut al llarg dels anys i que ha captivat els cors dels gironins.

L’esdeveniment tindrà lloc el proper 15 d’octubre, i Intercargirona acompanyarà els corredors durant tot el recorregut, encapçalant la sortida amb el cronòmetre i tancant el circuit amb el cotxe escombra.

A més, Intercargirona ha afirmat que no només serà qui acompanyarà els corredors sinó que també estarà present per animar, i preveu sorpreses emocionants, com el llançament del Nou Clio E-tech Full Hybrid una revelació que sens dubte farà palpitar els cors dels aficionats a la marca Renault.

Aquest patrocini reafirma la presència i compromís d’Intercargirona amb la comunitat i el suport al món de l'esport i la cultura de la ciutat. Amb premis i sortejos que faran palpitar els cors dels participants, aquesta col·laboració serà una experiència única pels amants d’aquesta jornada esportiva d’octubre tan celebrada. Els corredors ja tenen ganes de sentir el tret de sortida i l’esdeveniment promet ser ple d'emoció i camaraderia esportiva.

No et perdis l'oportunitat d'unir-te a aquesta gran festa popular i ser part de l'inici de curs ple d'acció i companyerisme a la Cursa del Carrer Nou, de la mà d’Intercargirona.