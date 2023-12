Què transmet una joia?

Per mi les joies són una extensió de la manera de fer i pensar de la persona que les porta. Jo no les veig com un accessori o un complement, són moltíssim més. Una joia et genera un record. Et fa viure un moment especial. Les joies ressalten la bellesa natural de cadascú i això aporta una satisfacció sensorial que va molt més enllà de la part material.

Quina és la darrera tendència en joieria?

Darrerament ens demanen molt per joies amb volum tant en or groc, com també en or rosa. Són joies que afavoreixen molt, donen molta vida i tenen molta personalitat.

Quins colors de pedres venen de cara a l’any vinent?

Els grocs, son colors que venen molt. De totes maneres les joies, deixant de banda la tendència, son un complement que considero que no està molt supeditat a la moda. Cadascú se l’ ha d’adaptar al seu estil. Les joies viuen cicles. Peces que feien als anys 80 ara es tornen a portar.

Una joia et genera un record; et fa viure un moment especial

Cada pedra té un or?

No un d’absolut. És cert però que objectivament l’or blanc combina molt bé amb colors blaus com el dels topazis, les aiguamarines o els safirs. Els tons marronosos encaixen amb l’or rosa com també amb la família del vermells, com el robí o el granat. Els verds com el peridot, la maragda, els quarsos citrins i lemon encaixen bé amb l’or groc. Llavors els diamants.... indiscutiblement queden bé amb tots.

En casaments quina és la tendència?

Fa 15 anys només es venien aliances de casament d’or blanc, gairebé el 90 per cent. Mica en mica però, es van començar a vendre en or rosa i van ser també majoritàries. Ara un 50 per cent de les que es venen son en or groc, un fet que no passava des de feia 25 anys.

Les perles han tornat?

Sí, sense cap mena de dubte. De fet, mai havien acabat de marxar del tot. Sempre han estat una bona joia per tenir en el fons de l’ armari, però sí que ara han tornat a tenir un boom, fins i tot en la gent més jove. Els collarets de perles són un complement molt habitual en l’outfit de filles, mares i àvies. És una joia molt transversal i que es pot combinar amb tot tipus de vestimentes. També les arracades de perles, anells o collarets tornen a estar en la primera línia de tendència.

Els homes cada vegada s’atreveixen més amb les joies?

Molt, ja gairebé totes les marques tenen una línia masculina o joies que poden portar homes i dones. Les polseres són ja molt freqüents en molts homes i en tot tipus de materials i acabats com nylon, pell, acer, titani, or... Fins i tot rivières de diamants blancs o negres que abans estaven molt associades al públic femení, ara també molts homes ho porten. També arracades, anells i collarets cada vegada estan més en el dia a dia d’un home. Tenim moltes opcions de joieria per l’ home i es un regal que potser primer els sorprèn però que s’hi aficionen i els fa molta il·lusió repetir.

Quina joia no pot faltar mai en un joier?

Doncs jo recomanaria unes arracades de brillants o d’una sola pedra pel dia a dia. També una esclava d’or o una polsera tipus rivière amb brillants blancs, negres o safirs blaus. Són joies que et pots posar en moltes ocasions i que combinen sempre amb tot.

Ens agrada molt fer joies personalitzades

Quines són les joies que més creeu en el taller de joieria de Quera?

Ens agrada molt fer joies personalitzades, que tinguin un motiu, un significat, una il·lusió darrera. Cada vegada en fem més. Tant és així que ens ha quedat petit al taller i l’any vinent inaugurarem un nou atelier de joieria molt més ampli a la primera planta sobre la botiga del Carrer Argenteria que s’unirà al QLAB que vam obrir aquest any.

QLAB?

Sí, el QLAB és un centre de disseny i confecció de joies en 3D. Podem crear virtualment una joia des de zero al gust i a la mida que ens sol·liciti la clienta. Amb la idea del client, fem un disseny sobre paper, llavors per ordinador amb 3D i finalment reproduïm la joia a mida real amb resina perquè el client se la pugi provar i acabar de decidir tant el color de l’or com els últims detalls. En aquest laboratori la clienta pot participar del procés de creació de la seva joia i fer-la completament única. Volem que aquest procés sigui una experiència per el client.

Com combinen les joies pròpies amb totes les marques que teniu?

Per nosaltres és una sort que les millors marques de joieria italiana i mundial creguin que QUERA és el lloc ideal per mostrar els seus productes. Firmes com Pomellato, Messika, Chaumet, Chopard, Roberto Coin, Fred, Marco Bicego... fa molts anys que confien amb nosaltres. La convivència amb la nostra joieria pròpia és natural i enriquidora per totes parts. Les nostres clientes tenen un ampli ventall d’opcions i això és el millor que pot passar.

Aquest Nadal hem vist també joies solidàries...

És un orgull per nosaltres. Poder col·laborar amb associacions i fundacions sense ànim de lucre dona sentit ens omple en tots sentits. Ho fem cada any amb molta il·lusió i intentant fer dissenys diferents i que pugui ajudar a recaptar fons per aquelles entitats amb les que col·laborem.