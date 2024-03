Pere Cornellà: "L'espresso perfecte, sí que existeix"

El 20 de juliol de 1969 la càpsula espacial Apol·lo va permetre que l'home trepitgés per primer cop la lluna. Una fita històrica i fascinant que va suposar un petit pas per a l'home, però un gran pas per a la humanitat. La imatge de l'astronauta Edwin E. Aldrin Jr. amb la bandera dels Estats Units a la superfície lunar va ser contemplada en directe per a milions de persones de tot el món aplegats davant dels televisors. Aquella icònica fotografia va presidir durant molt temps en forma de pòster el capçal del llit de l'habitació d'un llavors fascinat i jove Pere Cornellà. Aquesta fascinació l'ha portat 55 anys després i ja com a director general de Cafès Cornellà a crear precisament una càpsula que suposa, en aquest cas, un gran pas pels professionals de la restauració: l'Apol·lo. Es tracta d'una càpsula d'alumini, amb un disseny únic i que permet aconseguir un cafè més consistent, amb més gust i amb més intensitat.

L'Apol·lo és també el resultat del que el mateix Cornellà defineix amb una paraula ben catalana, "la dèria", a la recerca del millor espresso. Un somni fet realitat. I la pregunta és ben clara i senzilla: Existeix l'espresso perfecte?. "Sí, que existeix", afirma de forma contundent i segura Pere Cornellà. I aquest és el camí per trobar-lo:

És una càpsula diferent pensada per al món de la restauració d'alta gamma a partir d'un binomi perfecte: una càpsula i el grup d'extracció. La combinació és perfecta i es pot extreure un "producte extraordinari" en paraules de Pere Cornellà. Però aquest binomi perfecte en la part tècnica es trasllada a la part humana i és que Pere Cornellà i l'enginyer gironí Gerard Almela han format també un tàndem que ha acabat donant com a resultat una càpsula d'alumini que reuneix unes grans qualitats. Per començar Almela ha estat el responsable de resoldre la part tècnica facilitant la creació de la càpsula. El seu principal element és l'alumini reciclat. La càpsula és tan impermeable que no pot entrar-hi ni la llum ni l'oxigen i això fa que el cafè dipositat al seu interior conservi totes les seves propietats durant 48 setmanes.

S'ha aconseguit el binomi perfecte: una càpsula i el grup d'extracció

- Perquè és diferent la càpsula Apol·lo?

- Pere Cornellà: És una càpsula per a professionals, pensada per a la restauració, per garantir que després d'un bon servei es pugui servir un cafè de gran qualitat. Alguns restaurants es troben que la màquina espresso tradicional, les que hi ha a les cafeteries, estan dissenyades per treballar una alta rotació de servei, que no és el cas dels restaurants de petita dimensió. És pràcticament impossible elaborar un bon espresso en aquestes condicions. Ara, aquest procés queda resolt amb un binomi perfecte.

- Quines característiques tenen les màquines que el serveixen?

- P.C.: Rapidesa i silenci. La rapidesa del servei és molt alta i poden treure en pocs segons un producte extraordinari.

Un dels components que també fan diferent la càpsula Apol·lo és la seva contribució a la conservació del medi ambient a partir del fet que s'utilitza alumini reciclat. Lluny del que es pugui pensar és molt més ecològic fer servir alumini reciclat. El seu cost és només el 5% del cost que comportaria generar-lo de nou a partir d'extreure la bauxita de les mines. A més, són infinitament reciclables. Un cop utilitzada la càpsula els restauradors tampoc s'han de preocupar de la seva eliminació perquè Cafès Cornellà juntament amb Tirgi, empresa compromesa amb la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió, assumeix la gestió integral del residu, emmagatzemant-lo, recollint-lo i separant-lo. Tot el procés s'executa conforme als procediments del projecte Circularcaps a nivell de tot l'Estat

La utilització d'alumini reciclat és un compromís més a favor del medi ambient

Cafès Cornellà dona les millors eines per "fer el millor producte del mercat", assegura el seu director general. Per aquest motiu, i dins del camp de la innovació i de l'anomenada internet de les coses, l'empresa gironina disposa d'una plataforma compartida amb el client que li permet saber, en temps real, quants cafès i en quines modalitats s'estan servint en un determinat establiment, la qualitat de la tassa servida al client, el rendiment tasses-quilos de cafè... tot plegat el que es coneix també com a Cafeteria Conectada 4.0.

Cafès Cornellà representa un valor i un model d'empresariat gironí de constant evolució amb un arrelament al territori que es pot veure perfectament a les seves tasses de cafè. A l'exterior, hi ha gravada la marca "Cafès Cornellà" i a la cara interior apareix la frase "El cafè de Girona des de 1920". Un exemple que la marca la pot tenir tothom, però la identitat i herència no.