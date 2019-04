Les propostes dels escriptors per aquest Sant Jordi

Sense voluntat d'exhaustivitat, perquè el mercat del llibre és molt abundant i divers, Diari de Girona convida els escriptors a fer de prescriptors i proposar cadascun dos títols que no siguin els propis. Hem parlat amb una dotzena d'autors, que ens han fet dues recomanacions. Hi ha novetats editorials, però també clàssics reeditats. Ara ja es coneix la llista dels llibres més venuts a la Diada de Sant Jordi 2019. Aquesta és la seva tria:

Les recomanacions de Narcís Comadira

Persecució

Toni Sala (L'Altra editorial)

"Una cavalcada literària esplèndida pels territoris del Mal i de la imaginació. Hotels desolats, cocaïna, una avioneta i un assassinat al fons. Un dels millors llibres dels últims anys".

Serotonina

Michel Houellebecq (Llibres Anagrama)

"Una història desolada de sexe, antidepressius i remordiment, en un món sense bondat i amb canvis incontrolables. Un retrat del món d'avui.

Les recomanacions de Vicenç Pagès

Austerlitz

W.G. Sebald (Anagrama)

"La millor barreja que he llegit mai de ficció i història".

Atletes de la fuga

Joan Manuel Pérez (El Gall Editor)

"Una vida (o més d'una) condensada en poesia".

Les recomanacions de Rafel Nadal

Odissea

Homer - Traducció de Joan F. Mira (Proa)

"Perquè és un llibre en vers aparentment difícil però el lector se sorprendrà per com apreciarà el ritme dels versos i la trama d'aventures".

Vindràs amb mi després del diluvi

Mar Bosch (Comanegra)

"Destaco la penúltima obra de Mar Bosch, en representació de les darreres obres que ha fet qui s'està consolidant com una gran autora".

Les recomanacions de Miquel Berga

Homenatge a Catalunya

George Orwell (Random House)

"La nova edició en còmic d'un clàssic indispensable de la guerra civil a Catalunya i el Front d'Aragó que es presenta, ara, en un format original i dialogant amb el present".

Construir con palabras

Jaume Subirana (Cátedra)

"Una avaluació informada i lúcida, en castellà, de les significatives relacions de la cultura catalana i, especialment, de la seva literatura, en la construcció de narratives nacionals i d'identitat col·lectiva".

Les recomanacions de Toni Sala

Els llits dels altres

Anna Punsola (Amsterdam)

"Novella molt valenta, perfectament inscrita en la tradició catalana d'autobiografies femenines noveL.lades, de Català Rodoreda i Barbal".

Serem Atlàntida

Joan Bensiu (Edicions del Periscopi)

"Entre la novel.la i l'assaig, una reflexió sobre la identitat contemporània, individual i social".

Les recomanacions de Martí Gironell

Els camins de la llum

Coia Valls (Rosa dels Vents/EdsB)

"Una gran història, la de Braille, bellament escrita i explicada. Des de la sensibilitat i la saviesa de qui sap de què parla".

L'estilista

Uri Costak (Amsterdam/Destino)

"Original, provocatiu, reflexiu, inspirador... Contundent com una faula d'Isop, però amb més cos".

Les recomanacions de Miquel Fañanàs

La Girona desconeguda

Joan Boadas i David Iglésias (Col·lecció Catalunya Desapareguda)

"Una valuosa aportació d'una ciutat pel record i la memòria".

El fill de l'italià

Rafel Nadal (Columna)

"Acurada reconstrucció novel.lada d'uns fets històrics fins ara desconeguts".

Les recomanacions de Maria Mercè Roca

La ciutat dels joves

Aurora Bertrana (Males Herbes)

"Una obra del 1971, que inclou les notes dels censors de la novel.la".

El zoo d'en Pitus

Sebastià Sorribas (La Galera)

"Reedició en edició facsímil amb motiu dels 50 anys de la seva primera edició amb dibuixos de Pilarín Bayés".

Les recomanacions de Rosa Font

Fugir era el més bell que teníem

Marta Marín-Dòmine (Club Editor)

"Per la descripció que fa de la condició de l'exiliat que 'ha passat del paisatge familiar a no ser res en el paisatge' amb una bellesa corprenedora. És un homenatge al pare i a la memòria".

I ara en veure-hi

Roger Costa-Pau (Llibres de L'Índex)

"Perquè també parla de la unió indestriable entre terra i memòria amb un llenguatge precís i amb una imatgeria captivadora".

Les recomanacions d'Anna Carreras

La fam invisible

Santi Balmes (Columna)

"Una antinovel·la sobre la identitat, la fragmentació de l'ésser humà, els mapes mentals i les ciutats interiors de cadascú".

Projecte Tothom

Maiol de Gràcia (Més Llibres Editorial)

"Una novel·la-cub de Rubik on el lector ha de descobrir l'assassí d'una matança a partir de les mirades de tots els personatges implicats".

Les recomanacions de Núria Martí

Tots els contes, 3

Víctor Català (Club Editor)

"Tercer volum dels relats salvatges i magnífics de Caterina Albert. Una autora molt nostra que descriu la violència al món de la dona amb una llengua riquíssima, potent i precisa".

Els llits dels altres

Anna Punsola (Amsterdam-Ara Llibres)

"Una novel·la íntima i dura que parla d'abusos, de silencis i de dolor d'una manera tan directa que sacseja el lector".

Les recomanacions de Mar Bosch

Un circ al pati de casa

Damià Bardera (Empúries)

"Perquè qui no l'hagi llegit se sorprendrà (com sorprèn un clatellot inesperat) i qui el conegui hi trobarà un bon recull de la seva obra".

La vigília

Marc Artigau (Destino)

"Perquè és una barreja deliciosa, rica en nutrients literaris i juganera. En Marc Artigau és un escriptor de premi (literalment: La Vígília és el 51è premi Josep Pla 2019).

«Recomano que la gent no es deixi portar només per les novetats estrictes», diu l'escriptor Rafel Nadal, un dels dotze autors consultats pel Diari de Girona perquè facin la seva recomanació de Sant Jordi. Nadal proposa llegir un obra de tres mil anys d'antiguitat, l' Odissea d'Homer, en la nova traducció de Joan F. Mira, «un dels millors llibres, escrit en vers, aparentment difícil, però sorprenent per la trama d'aventures».

Sense voluntat d'exhaustivitat, perquè el mercat del llibre és molt abundant i divers, Diari de Girona convida els escriptors a fer de prescriptors i proposar cadascun dos títols que no siguin els propis. Així, Nadal no ha pogut recomanar el seu actual Premi Ramon Llull, El fill de l'italià, però ja ho ha fet Miquel Fañanàs en aquesta doble pàgina.

Nadal no és l'únic escriptor que aposta per clàssics reeditats. També ho fa Maria M. Roca, amb La ciutat dels joves, reedició d'una obra de l'any 1971 de la gironina Aurora Bertrana, i amb el perenne El zoo d'en Pitus, ara amb il·lustracions de Pilarín Bayés. O Núria Martí, que es decanta per la tercera entrega de Tots els contes, de la prolífica Víctor Català, que Club Editor ha aplegat en tres volums.

Un altre clàssic, Homenatge a Catalunya, la visió del brigadista britànic a la Guerra d'Espanya de 1936-39, ara en còmic, és la suggerència de Miquel Berga.

Però també hi ha espai per als llibres que acaben de sortir d'impremta, com Girona desapareguda, un llibre per mirar fotos antigues de l'Arxiu Municipal, o Serotonina, el darrer del provocador Michel Houellebecq.

L'empordanès Damià Bardera també té padrins aquí gràcies al seu nou Un circ al pati de casa, igualment com Toni Sala amb Persecució, per citar-ne un parell.

Són només alguns dels milers de títols que el dimarts 23 d'abril es podran adquirir a les llibreries i parades al carrer, en una Diada del Llibre que, segons el Gremi de Llibreters, espera vendre un milió i mig d'exemplars i facturar uns 2,2 milions d'euros. En total hi ha uns 50.000 títols per triar i remenar.

Segons la presidenta del gremi, Maria Carme Ferrer, «tota la Setmana Santa estarem venent llibres per Sant Jordi». A més, ha pronosticat bones vendes en les llibreries dels pobles gràcies a les vacances. És la màgia de Sant Jordi.