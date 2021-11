Titelles, música en directe i l’art amb sorra per a llençar un missatge ecologista, un clam contra la desaparició dels orangutans i la preservació de la natura que arribi als espectadors més petits, però també als adults que els acompanyen, és la proposta d’Ytuquepintas. La companyia arribarà diumenge a l’Auditori de Girona amb Jojo, història d’un orangutan. Sense text i amb una posada en escènica plena de poesia visual, Jojo narra una aventura per a tota la família a partir de la manipulació de titelles de gran format i dibuixos de sorra realitzats per l’artista Borja González sobre una taula de llum artesanal que es projecten en directe sobre una gran pantalla. Aquestes dues tècniques escèniques s’acompanyen, a més, de música, composta especialment per aquest espectacle i interpretada en directe per Roc Sala.