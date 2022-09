Èxit d’assitència en la tercera edició del festival Diverland

El Càmping Internacional de Calonge i Sant Antoni va acollir aquest passat cap de setmana la tercera edició del Diverland. El festival, organitzat per la discogràfica U98 i el grup Di-Versiones, ha comptat amb quatre concerts i multitud d’activitats i espectacles a l’aire lliure per a tots els públics. El director de la discogràfica U98 Music, David Puig, va celebrar l’èxit d’assistència al festival: «S’han exhaurit les entrades els tres dies. Per tant, hem arribat als 4.500 assistents i és tot un èxit». L’únic punt incontrolable d’aquests tres dies batejats per Puig com «Diverlad, ciutat de diversions», va ser el temps, que va obligar a cancel·lar l’actuació del grup Alaire, prevista pel passat divendres. A banda d’això, Puig va indicar que l’assistència i l’ambient del festival van ser «espectaculars»: «No es pot explicar amb paraules, s’ha de viure. És un festival on hi té cabuda tothom: pares, parelles, famílies, fills... L’ambient ha sigut únic i estem cansats però emocionalment molt i molt contents per això que hem viscut», va assenyalar un eufòric Puig.

En el marc del festival, els assistents també han pogut gaudir de nombroses activitats per a totes les edats, com ara: classes d’aeròbic, tallers infantils, jocs de l’hora del pati o tallers de tatuatges, entre d’altres. Puig va avançar que des de l’organització es vol celebrar una quarta edició del Diverland: «Esperem poder celebrar una quarta edició! De fet, durant l’actuació de Di-Versiones el cantant, l’Albert Fort, ho va preguntar als assistents i tots van cridar que sí. Per tant, al públic allò que és del públic», va concloure rialler Puig. El festival va finalitzar ahir pels volts de les tres del migdia amb una «furgo-discoteca». Aquesta actuació va ser precedida pel concert de Big Mouthers, la Always Drinking Marching Band, el taller infantil de la vaca Voltaire i una sessió d’aeròbic matinal per als més esportistes del festival.