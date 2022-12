La 37a edició del Festival Castell de Peralada s’avança a l’estiu i celebrarà una edició de Pasqua a l’església del Carme del Castell del 6 al 8 d’abril. El contratenor Jakub Józef Orlinski, el tenor Freddie De Tommaso, la formació polifònica Cantoría i La Giuditta de Scarlatti, amb la participació de Dani Espasa, Serena Sáenz i Xavier Sabata, formen la programació d’aquesta nova edició que anirà precedida de diverses activitats paral·leles a Girona i Barcelona.

El director del certamen, Oriol Aguilà, destaca que el festival «perseguia des de feia temps» aquesta edició de Pasqua, però que amb la pandèmia va quedar aturada i que, el 2023, posarà la primera pedra d’un projecte que ha arribat per quedar-se.

Del 6 al 8 d’abril, l’església del Carme del Castell de Peralada serà l’escenari d’una programació que comptarà amb una programació de quatre concerts, que té l’objectiu de ser «un atractiu tant per al públic fidel que acompanya la cita estival any rere any com també per arribar a nous públics que tinguin ganes de gaudir d’una proposta d’excel·lència musical a la Costa Brava durant el període festiu que ofereix la Setmana Santa».

Aguilà subratlla que la proposta permet «desestacionalitzar» el festival més enllà de la temporada alta estiuenca i «esdevé també el primer graó d’una programació que neix amb la intenció d’anar generant in crescendo un hàbit de gaudir de la música a Peralada també durant altres estacions de l’any».

El nou projecte, segons Isabel Suqué Mateu, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, segueix ampliant la seva proposta de lleure, vi i cultura, eixos principals del Peralada Resort, amb activitat durant tot l’any.

L’edició de Pasqua començarà el 6 d’abril amb un concert a càrrec del contratenor Jakub Józef Orliński, acompanyat per l’orquestra Il Giardino d’Amore. Orliński debutarà al festival de Peralada uns dies després d’actuar al Palau de Versalles amb un programa en què s’aniran intercalant àries de Händel i de Vivaldi.

L’endemà, Divendres Sant, l’església del Carme acollirà dos espectacles. El primer, de la mà de la formació barroca Vespres d’Arnadí amb Dani Espasa al capdavant de la direcció musical, farà arribar per primera vegada a aquest festival La Giuditta, d’Alessandro Scarlatti amb un elenc amb el contratenor Xavier Sabata i la soprano Serena Sáenz.

El mateix divendres, Cantoría, el quartet vocal emergent nascut a l’ESMUC, debutarà a Peralada amb Ofici de tenebres de Divendres Sant, un espectacle amb vuit intèrprets en què la formació aprofundeix en les seves arrels més espirituals amb aquesta cerimònia litúrgica que combina la polifonia sacra i el cant gregorià.

La cloenda anirà a càrrec del jove tenor Freddie De Tommaso, guanyador del Primer Premi, el Premi Plácido Domingo al Millor Tenor i el Premi Verdi al Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas del 2018.

L’edició de Pasqua del Festival Castell de Peralada inclourà també converses, diàlegs i altres activitats, una programació paral·lela que durant el mes de març se celebrarà en diferents espais i institucions de Barcelona i Girona.