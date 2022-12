Una quinzena de propostes culturals a Girona per omplir «el buit» de «Els Pastorets»

Girona programa per aquestes festes de Nadal una quinzena de propostes culturals a l’Auditori de Girona, la sala La Planeta i el Teatre Municipal per suplir el buit deixat per Els Pastorets de Proscenium, que enguany no es representaran després de la mort del seu impulsor, Joan Ribas. Els actes, que van començar la setmana passada i s’allargaran fins al 8 de gener, són fruit «d’aliances» per convertir la ciutat durant les festes en una «important capital cultural», assegura el vicealcalde, Quim Ayats, que remarca que s’han buscat espectacles per a tot tipus de públic i disciplines diverses, com ara la música, el teatre o el circ.

«L’activista cultural Joan Ribas és una figura insubstituïble i la seva pèrdua deixa un buit molt important. Tant és així que aquest any acabarà sent un any d’impàs, de transició. És per això que hem articulat una oferta musical i d’arts escèniques durant les festes davant el buit que ens deixa aquest any Els Pastorets», remarca Ayats.

L’Auditori de Girona va encetar el programa diumenge amb l’espectacle All I Want For Christmas Is... de The Hanfris Quartet i, com ja s’havia anunciat, en els propers dies acollirà el Messies Participatiu, Maestríssimo de la Companyia Yllana, el concert dels vint anys del Cor Geriona o el Festival de valsos i danses de l’Orquestra Simfònica del Vallès, a més d’un concert de Carlos Núñez i l’espectacle Songs of Hope del Cor Infantil Amics de la Unió.

La sala La Planeta també se suma al Nadal cultural amb quatre propostes, entre les quals sobressurt El llarg dinar de Nadal, l’exitosa proposta de la companyia La Ruta 40. La primera, però, serà demà i és l’espectacle de l’artista gironí Ovidi Llorente, Riure per no plorar o viceversa. També hi haurà quatre sessions de Nadales pels més menuts de la Companyia Pels Més Menuts i Tenors, de la companyia Illuminati.

Pel que fa al Teatre Municipal, l’equipament ofereix una programació nadalenca amb la versió del Cor de Teatre del Conte de Nadal de Charles Dickens que porta per títol Scrooge, i amb l’espectacle de circ de gran format, Sopla! dels andalusos Truca Circus.