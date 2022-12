Banyoles recuperarà dissabte el Cant de la Sibil·la que antigament s’havia escenificat en una petita església del Pla de l'Estany. Els responsables de recuperar la tradició són la companyia Cor de Teatre, amb el suport de Joventuts Musicals de Banyoles.

Hi ha constància que el Cant de la Sibil·la s’havia interpretat a l’església de Sant Andreu del Torn durant la nit de Nadal gràcies a un pergamí del segle XIII trobat l’any 1946 per l’historiador local Lluís Constans, un dels documents més antics i complets en català sobre el cant, que és Patrimoni Immaterial de la Humanitat. En aquest cas, es farà la mateixa nit però a l’església de Santa Maria dels Turers abans de la missa del Gall, a dos quarts de vuit del vespre.

La recuperació del cant de la Sibil·la és una iniciativa de l’Ajuntament de Banyoles. El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, considera que en un context en què hi ha «un interès creixent», la ciutat té «la dolça obligació moral» de sumar-s’hi, ja que «va ser un banyolí qui va descobrir-ne una de les versions més belles i completes».

El director de Cor de teatre, David Costa, i el filòleg Jordi Roca s’han encarregat de recuperar i adaptar els textos i les músiques, per actualitzar el cant medieval, donant-li dinamisme i fent-lo «fent-lo més proper al públic actual».

L'adaptació ha mantingut els occitanismes que no impedeixen la comprensió del text o que són explicats a la glossa que es fa en cada estrofa. En aquesta part també s'han donat les claus perquè la societat actual entenguin la intenció didàctica que tenia el Cant de la Sibil·la. Pel que fa a la música, la transcripció serà la recollia a l'Ordinarium Barcinonense del 1569.

A la Catedral, divendres

On també se sentirà el Cant de la Sibil·la serà a la catedral de Girona, però divendres a les sis. Després de l’èxit de l’any passat, en què la Capella Polifònica de Girona i la seva secció infantil, GiroNins, van recuperar el cant, enguany hi tornen acompanyats per la Cobla de Ministers de Girona, una formació de cinc instrumentistes que es presentarà en societat amb aquest recital. La direcció anirà a càrrec de Martí Ferrer.

L'any passat, la Polifònica va recuperar el cant segons es cantava a la Catedral fins que, al segle XVI, es va prohibir. El paper de la Sibil·la l'interpretarà, com l'any passat, Ariadna Mari Manotas, de la coral infantil GiroNins, que ho farà per darrere vegada.

A més, el públic reunit a la Catedral de Girona podrà escoltar el cant profètic de la Sibil·la en la primera part del concert, però també escoltarà i cantarà, en la segona part, nadales tradicionals catalanes, tal com era costum a l'època, amb l'acompanyament de Pau Riuró, organista assistent de la Catedral.