el cantautor s’acomiada al palau sant jordi. Joan Manuel Serrat va arrencar ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona el que serà el punt final de més de seixanta anys de carrera musical. El del Poble Sec va oferir ahir el primer dels tres concerts que oferirà a la capital catalana, per acomiadar-se de la seva gent, com a cloenda d’una gira de comiat que va arrencar a Amèrica a la primavera i que l’ha dut a recórrer tot l’Estat en els darrers mesos. El festival de Peralada al juliol i el de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guxíols a l’agost van ser les dues últimes oportunitats per veure l’autor de clàssics com Paraules d’amor, Mediterráneo, Aquellas pequeñas cosas o Temps era temps, sobre un escenari a les comarques gironines.