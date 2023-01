La Fundació La Caixa en col·laboració amb la Fundació José Manuel Lara presenten una nova edició del cicle de conferències sobre literatura Universos Literaris que portarà quatre autors al CaixaForum Girona. El cicle arrencarà el pròxim 11 de gener, amb la conferència del periodista i escriptor gironí Martí Gironell, guanyador del Premi Prudenci Bertrana de novel·la 2022, que explicarà el seu interès per voler explicar les històries de la història a través de les seves novel·les.

Per la seva banda, l’1 de març la periodista i escriptora Marta Robles, parlarà sobre com i on s’encén la flama del procés creatiu. El 19 d’abril, l’escriptora Cristina Campos, finalista del Premi Planeta 2022 donarà eines per aprendre a escriure una primera novel·la. El cicle el tancarà el 24 de maig Manel Loureiro, qui explicarà què és el que ocorre des que tens una idea fins que acaba convertida en un manuscrit, entre d’altres processos que utilitza per escriure obres com Apocalipsis Z.