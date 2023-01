Andrea Genovart (Barcelona, 1993) ha guanyat aquest dilluns el vuitè Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb el seu debut com a escriptora, ‘Consum preferent’. El jurat del certamen ha valorat el “trepidant viatge” que planteja l’autora amb una veu “radicalment contemporània” i una novel·la “lúcidament emprenyada sobre la precarietat d’una generació”. També han destacat l’humor i la intel·ligència “reconstituent” o la mirada “contundent”. A la seva primera novel·la, Genovart s’interessa per la generació que voreja la trentena i que malda per deixar enrere la joventut enmig de feines precàries i la culpa de formar part del primer món. El treball s’ambienta en la Barcelona actual, on es pateix per una comunicació humana “incerta i fantasmal”.

'Consum preferent' explica, segons la mateixa autora, "la caiguda de tot allò que ens ofereix una gran ciutat com Barcelona avui, a ulls de l'Alba". A prop de la trentena, com l'autora, la protagonista busca la seva identitat en una ciutat "amb múltiples opcions i un munt d'interferències idiomàtiques i ideològiques que sovint despisten".

La novel·la de debut de Genovart està plena d'aquestes "interferències de codi i de registre", de manera que el relat de la narradora i protagonista incorpora la conversa de wattsap, el correu electrònic i les xarxes socials, i barreja el català, el castellà i l'anglès. " "És una escudella; una veu torrencial i inconclusa però alhora amb necessitat de fer conviure tots aquests ingredients de manera pacífica", descriu la jove autora.

L'escriptora volia sobretot plasmar la necessitat de trobar una identitat en el context d'una ciutat "desordenada, sorollosa, contradictòria i neuròtica", com ella mateixa sent que és Barcelona. I encara més, de reconèixer que malgrat "l'angoixa" que produeix no definir-se o no trobar on agafar-se, la protagonista "no s'ha pogut desfer de la necessitat d'identificar-se en algun lloc".

El resultat d'aquest procés, afegeix, és que la protagonista adopta "una visió escèptica i cínica generalitzada que molts cops, per pura supervivència, compensa amb un humor molt àcid contra ella mateixa". D'alguna manera, la seva protagonista és el reflex del que li està passant a tota una generació (la seva, però encara més la que li ve al darrere), víctima diu d'una "demanda extrema d'un posicionament coherent i absolut, però en un context on totes les propostes i certeses fan aigua". La generació que representa, "ha deconstruït aquesta veracitat amb la que es venien els discursos, però tanmateix no es desfà de la necessitat d'identificar-se" amb alguna cosa.

Veu "descarnada i sense filtres"

Per part de l'editorial, es presenta el debut d'Andra Genovart com "una veu descarnada i sense filtres", i en destaquen el seu "humor càustic" i l'atreviment de la proposta lingüística. En concret, la integrant del jurat Imma Monsó, ha lloat com l'escriptora defuig "casar-se" amb cap ideologia i ofereix una mirada pròpia sobre la realitat.

A la vuitena edició del premi s’hi ha presentat 92 originals diferents. El jurat ha estat format per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí i les editores Isabel Obiols i Silvia Sesé. El premi que s’emporta Genovart està dotat amb 12.000 euros. L'obra es publicarà a finals de març en català, l'idioma en el qual ha estat escrita, i a la tardor ho farà la seva traducció al castellà.

El premi va quedar desert l'any passat, i ara fa dos anys se'l va endur Pol Guasch amb la novel·la 'Napalm al cor'. El Premi Premi Llibres Anagrama de Novel·la ha reconegut anteriorment autors com Llucia Ramis, Anna Vallbona, Albert Forns o Irene Solà, entre altres.

Andrea Genovart és llicenciada en Teoria de la literatura i literatura comparada per la UB i té un màster en Gestió Cultural per la Factoría de Arte y Desarrollo de Madrid. Ha format part del projecte de creació artística i contemporània Espositivo (Madrid) i ha escrit guions per a espots de publicitat. Actualment treballa com a responsable de premsa i comunicació en diverses editorials.