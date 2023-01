La Setmana dels Rahola, el cicle d’activitats vinculades al periodisme i la comunicació que organitzen la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, arriba a l'onzena edició amb l’objectiu de donar algunes claus per no perdre’ns en el laberint de l’actualitat i entendre-la millor. S’han programat cinc converses en profunditat per ajudar a comprendre una mica millor alguns dels temes més recurrents als mitjans de comunicació en els darrers mesos. Els protagonistes d’aquest any són Emilio Morenatti, Manel Alías, Alba Sidera, Eloi Vila i Santiago Niño Becerra.

Els actes tindran lloc els dies 4, 6, 13, 16 i 18 de febrer i es repartiran entre la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola. Estan oberts a tothom, tot i que cal inscriure's prèviament a les converses que es faran a la biblioteca.

El fotoperiodista Emilio Morenatti obrirà l'edició d’aquest any amb la conversa "Més que mil paraules" el 4 de febrer a les 12 del migdia, a l’aula magna de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. El fotògraf, que entre molts altres reconeixements ha rebut el Premi Pulitzer, presentarà i comentarà una selecció de les seves fotos i, tot seguit, conversarà sobre la seva trajectòria amb la periodista Sion Biurrun.

El dilluns 6 de febrer, a les 6 de la tarda, i també a la Casa de Cultura, el periodista Manel Alías, que fa molt poc ha rebut el Premi Nacional de Periodisme per la cobertura que ha fet per a TV3 i Catalunya Ràdio de la guerra a Ucraïna, ens oferirà la seva visió sobre aquest conflicte i les complexitats de la política russa en la conversa "Des de Rússia amb dolor", que compartirà amb la periodista Marta Costa-Pau.

Una setmana més tard la Setmana dels Rahola oferirà algunes claus per entendre l’auge de l’extrema dreta amb Alba Sidera, corresponsal d’El Punt Avui a Itàlia i el Vaticà des de fa més de deu anys. Durant la conversa, titulada "Repetir la història: el feixisme a la cantonada", Sidera reflexionarà sobre l’auge de la dreta radical a Itàlia i a Europa. El periodista Salvador Garcia-Arbós serà qui la conduirà. La conversa tindrà lloc el dilluns 13 de febrer, a les 6 de la tarda, a l’auditori Enric Mirambell i Belloc de la Biblioteca Pública Carles Rahola.

El mateix auditori acollirà el «Viatge a les trinxeres» que faran Eloi Vila i Clara Vicenç el dijous 16 de febrer a les 6 de la tarda. El popular conductor dels programes Al cotxe i Quanta guerra! repassarà el seu recorregut professional i ens oferirà la seva visió sobre la influència que té la memòria democràtica en l’agenda política i en l’actualitat.

Finalment, el dissabte 18 de febrer, a les 12 del migdia, un dels economistes més mediàtics del país ens ensenyarà "Com sobreviure (o no) a la crisi econòmica". Santiago Niño Becerra exhibirà la seva capacitat comunicativa per parlar d’economia domèstica i de com es veu afectada per decisions que es prenen a l’altra punta del món. La conversa serà conduïda per la periodista Teia Bastons, a l’aula magna de la Casa de Cultura.

L'XI Setmana dels Rahola culminarà amb la gala de lliurament dels XIV Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que tindrà lloc el dimarts 21 de febrer, a les 8 del vespre, a l’Auditori de Girona. Marc Giró, periodista i presentador de Vostè primer (RAC1) i Late xou amb Marc Giró (RTVE Catalunya), tornarà a conduir la gala, en la qual s'anunciaran els noms dels guanyadors de les set categories i de la beca Carles Rahola, i es lliuraran els guardons.

Dues exposicions

En el marc d’aquesta Setmana dels Rahola, també s'han programat dues exposicions: "Pablito, una visió propera" i "RaholaFoto2022. Fotografies presentades a la tretzena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local".

"Pablito, una visió propera" es podrà visitar entre l’1 i el 28 de febrer a la Biblioteca Carles Rahola. Es tracta d’una exposició ideada i produïda per la Diputació de Girona que recull una selecció d’imatges captades pel fotògraf Pablo García Cortés, Pablito (Almeria, 1922 - Girona, 1999). Les fotos mostren l’activitat social, política i artística de les comarques de Girona i la seva transformació al llarg de gairebé tres dècades.

"RaholaFoto2022" és una selecció de les imatges presentades a la categoria que premia la millor fotografia de premsa en la passada edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La pandèmia del coronavirus segueix present en moltes de les imatges, però amb una mirada més esperançadora. La natura, els retrats, els esports i les protestes al carrer acaben de donar forma a aquesta memòria polièdrica del 2021, explicada a través de les càmeres de quinze professionals. Es podrà visitar del 13 al 28 de febrer a la Casa de Cultura.

Durant l'acte de presentació de la Setmana dels Rahola, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha destacat que un any més "permetran reunir la professió perquè debati i faci una anàlisi de com està el periodisme" al país. Per la seva part, el president del Col·legi de Periodiste, Jordi Grau, ha subratllat que "estem en un moment complicat pel periodisme. Les xarxes socials ho han canviat tot. A tot arreu es fa espectacle i entreteniment i el periodisme és una cosa molt diferent. L’espectacle i l’entreteniment es poden fer bé o malament però el periodisme només té raó de ser si es fa bé".