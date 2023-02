L’Auditori de l’Ateneu de Banyoles va quedar petit aquest diumenge per acollir l’acte central del centenari del músic i compositor Martirià Font amb la cobla Els Montgrins, a la qual va dedicar tota la vida. L'acte, organitzat per El Foment de la Sardana de Banyoles en col·laboració amb l'Ajuntament, va consistir en un recorregut, amb música i imatges, per la vida del mestre Martirià Font, que va néixer el 14 de gener de 1923 a Bordils però que, de ben petit, amb 7 anys, ja anar a Banyoles a casa dels avis per rebre classes de música del mestre Jaume Casas Bohigas.