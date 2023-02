El Mot, el festival de literatura de Girona i Olot, amplia les activitats per al públic infantil i jove amb El Primer Mot. La iniciativa incorpora el Mot Escoles, adreçant-se per primera vegada als alumnes de primària, i amplia el Mot Ins, per a estudiants de secundària.

El Mot Escoles proposa als estudiants de cicle superior de primària llegir un llibre i tenir una conversa posterior amb l'autor en un format similar al que després el festival ofereix als adults en la seva programació. Arrenca amb una prova pilot a Girona amb cinc sessions en col·laboració amb les biblioteques locals. Hi participaran 500 alumnes de nou centres educatius gironins i hi intervindran els escriptors Gemma Lienas, Jordi Folck, Carles Sala, Mercè Canela, Oriol Canosa i Andreu Martín, qui també participa en el festival per a adults.

Pel que fa al Mot Ins, se centrarà en el tema del Mot, la por, i uns 300 estudiants de 4rt d'ESO i primer de Batxillerat hi reflexionaran a través de dos aspectes de la creació literària: l'escriptura i la il·lustració.

La proposta començarà amb una jornada als instituts per explicar als estudiants què és i en què consisteix el Mot Ins, i se'ls proposarà fer un dibuix o una frase breu sobre la por. En el dia central, l'escriptora Lolita Bosch i la il·lustradora Alba Marina obriran la jornada amb una conversa en què parlaran de la por des del dibuix i l'escriptura. Durant la mateixa jornada, es farà una dinàmica amb la participació de l'actriu Meritxell Yanes, per unir les dues activitats. En el marc del taller, s'escolliran aleatòriament alguns dibuixos fets per l'alumnat i Lolita Bosch escriurà in situ i al moment un petit text sobre què li inspiren. El mateix es farà amb els textos, que Alba Marina acompanyarà d'una il·lustració.

Tot seguit tindran lloc els tallers vivencials al voltant de la literatura. Hi haurà tallers de poesia i dansa, de teatre, de literatura negra i música, de realització audiovisual, de còmic, d'escriptura col·lectiva, de literatura eròtica, un joc de rol, una ruta literària o de poesia revolucionària.

Participaran en la conceptualització i dinamització de la proposta la creadora multidisciplinària en els àmbits de poesia i dansa Azucena Momo; la violoncel·lista i professora Eva Curto; la realitzadora audiovisual Agnès Cabezas; el ninotaire Jordi Jiménez (La Perra Laika); el poeta, dramaturg i mediador cultural Alejandro Santaflorentina; l'escriptora, correctora i periodista Jenni Rodà; l'informàtic, professor i escriptor Josep Masanas; la mestra i educadora social Neus Verdaguer; el professor Cándido Sempere; l'actriu i pedagoga teatral Ruth Castell Casals, i l'activista i poeta David Fernández.

+Mot per al jovent

A més d'El Primer MOT, aquest any l'Estació Espai Jove de Girona organitza una activitat paral·lela al festival pensada per al jovent l'11 de març a les 12 del migdia. Titulada Po(r)etry Slam, serà un esdeveniment al voltant de l'slam poètic, és a dir, l'escenificació de la poesia realitzada pel mateix autor d'un text davant del públic.

Es farà un concurs de textos i poesia recitada només a partir de la veu i el cos, amb el públic com a jurat. Helena Soldevilla, Marina Capitan Karla Marti, Lidia Boix, Daura Mangara, Linette Mensen són alguns de noms d'artistes que han confirmat la seva participació en aquesta primera edició del nou format.

A partir de les 13.30 h s'oferirà a les persones participants un micròfon obert per convidar-los a sumar-se a l'slam.