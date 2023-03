Un grup d’artistes multidisciplinaris, entre els quals hi ha Torrent Pagès, Pep Camps, Quim Corominas, Pia Crozet o Jordi Amagat, homenatgen amb una exposició la família Ribas Donato la seva aportació a la cultura gironina, especialment a les arts escèniques. L’exposició, batejada com a Escorça, es pot veure fins al 29 de març a la Cambra de la Propietat Urbana de Girona.

Una vintena d'artistes, com ara Assumpció Mateu, Ignasi Esteve, Nausica Masó o Manel Bayo, hi presenten treballs creatius sobre el teixit fibrós de l’escorça de la palmera per retre tribut a la família d’activistes culturals i promotors teatrals, coneguts especialment per la sala La Planeta i el grup Proscenium.

La mostra, organitzada amb l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona, també inclou peces de Carla Martín, M. Carme Tarrés, M.A. Feliu, Montserrat Costa, Provi Casals, Quim Serrano Bou, Quico Estivill, Oliveras Oliver, Dolors Bosch, Mar Vivó i Tània Espinosa.