Catalonia Sacra, el programa de difusió del patrimoni cultural de l’Església que organitzen tots els bisbats amb seu a Catalunya, comptarà enguany amb una quarentena d’activitats i propostes, quatre de les quals a les comarques gironines: una visita al monestir de Sant Daniel de Girona (17 de juny), una ruta pel romànic pirinenc a través de Queralbs, Fustanyà i Ribes (2 de setembre), la missa de Sant Narcís a l’església de Sant Feliu (29 d’octubre) i una visita a l’Arxiu Diocesà i la biblioteca del Seminari de Girona a càrrec de Joan Naspleda (18 de novembre). La presentació de tot el programa es va fer dijous al claustre de Sant Pau del Seminari-Centre Tarraconense de Tarragona.

En total, el Catalonia Sacra d’aquest 2023 proposa activitats en quinze comarques catalanes i una del País Valencià. Totes elles permetran visitar esglésies d’alt valor patrimonial, així com conèixer elements diversos com la indrumentària litúrgica o fer una activitat familiar per explicar als nens les pintures de Serrasanta.

L’agenda cultural s’obrirà just avui, 11 de març, amb un itinerari guiat per conèixer el patrimoni sacre de Reus. L’onzena edició d’aquest certamen inclou activitats des de Saurí (Pallars Sobirà) fins a Morella (els Ports), amb propostes que van des de l’art medieval fins a l’art del segle XXI. Els punts on es fixa el focus també són molt diversos: des de grans conjunts molt coneguts com la Seu Vella de Lleida fins a projectes que mai s’han arribat a executar, com és el cas de les torres que va projectar Gaudí per a l’església de la Colònia Güell.

Per explicar i posar en valor aquest patrimoni es proposen visites, itineraris guiats, conferències i activitats familiars, entre altres. La gran majoria de les propostes que fa l’agenda de Catalonia Sacra són per donar a conèixer obres de gran importància cultural que no solen tenir una oferta de guiatge estable. Els ponents són investigadors de referència en el seu àmbit com ara Jordi Faulí, Francesca Español, Maria Garganté, Montserrat Pagès, David Puig, Alberto Velasco, Joan Yeguas, entre molts d’altres.

Ampli ventall de propostes

La programació d’aquest 2023 dona a conèixer aspectes tan diferents com la portalada barroca de Sant Martí de Maldà (Urgell) o el claustre gòtic de la Catedral de Vic (Osona), ambdós monuments recentment restaurats, la indumentària religiosa i la seva simbologia -que mereixeran una jornada de formació que es farà a Reus (Baix Camp)- o explicar les pintures que Josep Serrasanta a l’església de Santa Maria de Castelldefels (Baix Llobregat) a la mainada en una activitat pensada per a tota la família. A més de la visita a esglésies, catedrals i ermites, entre altres, la programació inclou suggeriments de visita i participació en esdeveniments de Patrimoni Immaterial, on es donen a conèixer alguns dels actes rellevants d’arrel religiosa on el patrimoni cultural té una presència important.