Arar, música «honesta» i treballada «com la terra, a foc lent»

S’han batejat com a Arar per la sonoritat de la paraula, però també per la idea de llaurar un projecte, de «treballar, com es treballa la terra, a foc lent, plantant una llavor per veure com creix i quines direccions pren». Són la gironina Maria Cruz i la barcelonina Marina Tomás, integrants del grup Arar, que es presenta en societat demà en un concert a la Casa de Cultura de Girona.

Les dues es van conèixer treballant a Joina durant la gira de Companyes, i de la bona entesa personal i musical en va sortir Arar, una formació que va néixer «com un joc, experimentat amb la sonoritat sense un repertori ni visions a futur propi». Després de diversos concerts, però, el projecte va anar prenent forma fins a arribar a la producció d’un disc, Arar, amb el segell Microscopi. Després de la presentació oficial la setmana passada a la sala Jamboree de Barcelona, demà porten a Girona amb el seu so «íntim i càlid, sense etiquetes». «Són músiques intimistes, però alhora amb força, la idea que ens bull la sang està molt latent al disc», assegura Marina Tomàs, que defineix Arar com «una proposta honesta». «Mostra com som i com ens van sortir les peces, d’una força molt orgànica» fruit de residències i d’experimentar amb instruments com el piano, el contrabaix, la guitarra elèctrica i l’espanyola, explica. Els temes, sorgits tant per separat com juntes, «fent laboratori i jugant molt», tenen lletres «senzilles i reflexives, amb preguntes i inquietuds». Cantades tant en català com en castellà, tenen al darrere «la idea del mandra, de la repetició de coses perquè com més ho fas, més matisos hi trobes i més ho entens», explica Tomàs, intèrpret en diversos projectes musicals (Maria Rodés, Joina) com escènics (Canto jo i la muntanya balla). Pel que fa als directes, Cruz ja avança que seran «diferents al disc», perquè «tot i que cal tancar les coses, qui diu que aquests concerts seran iguals que els que vindran més endavant?». «L’important és que tot sigui canviant i que inclogui la imperfecció del directe», explica la intèrpret, que a més d’integrar projectes com Pepet i Marieta, dirigeix el departament de música moderna de l’escola de música Claudefaula de Girona.