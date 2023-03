El Museu del Cinema de Girona arribarà el 8 d’abril al seu primer quart de segle amb 1,5 milions de visitants i més de 40.000 objectes incorporats en aquests 25 anys. Dels gairebé 64.000 elements relacionats amb el setè art que integren la col·lecció del museu, n’hi ha un gruix important que corresponen a donacions de 276 persones i que complementen els 20.000 objectes cinematogràfics i precinematogràfics de la col·lecció Tomàs Mallol, l’embrió del museu, que l’Ajuntament de Girona va adquirir el 1994 i que no s’acabarà de pagar fins al 2093. El contracte de compra era per cent anys i valorava la col·lecció -la més important del seu àmbit a l’Estat i una de les més reconegudes a escala internacional- en 1.200 milions de pessetes (7’2 milions d’euros), renovables amb l’IPC.

Pel director del Museu del Cinema, Jordi Pons, però, «seria un error valorar la col·lecció Mallol només en termes econòmics i no culturals i patrimonials». «Fora de les filmoteques i els cineclubs, la idea predominant era que el cinema era un negoci i entreteniment, quan va néixer el museu n’hi havia molt pocs dedicats al cinema al món i el patrimoni cinematogràfic estava en mans de col·leccionistes. Girona va fer una aposta valenta en aquest sentit», va dir.

«La col·lecció del museu té un valor molt més alt ara que fa 25 anys, especialment en un context en què la cultura audiovisual té més presència que mai», segons el responsable del museu.

«Hi ha menys sales de cinema però més tipus de pantalla, la pantalla de cinema i la televisió van ser les del segle XX, ara estem en un moment de transformació per trobar les del XXI, i per això és tan important saber d’on venim», assenyala Pons, que posa com a exemple tecnologies actuals, com les propostes immersives, que actualitzen conceptes ja presents en els preludis del cinema.

Activitats fins al desembre

El Museu del Cinema celebrarà els 25 anys amb un programa d’actes d’abril a desembre i que tindrà en compte dues efemèrides més: el centenari del naixement de Tomàs Mallol, l’any 1923 a Sant Pere Pescador, i del cinema amateur, al qual el col·leccionista era un gran aficionat.

El tret de sortida de les activitats commemoratives es farà el 8 d’abril, amb una jornada de portes obertes coincidint amb el dia exacte de la inauguració, i inclourà la publicació de gravacions inèdites en què Mallol explica els objectes que conformen la seva col·lecció i de la nova Guia del Museu del Cinema; l’exposició Centenaris: Tomàs Mallol i el cinema amateur (1923-2023); visites guiades extraordinàries o un espectacle de llanterna màgica a Temporada Alta.

El cartell del 25è aniversari del Museu del Cinema ha estat dissenyat per les alumnes de batxillerat artístic de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona Neret Cortés i Diana Gil. Es tracta de la primera actuació conjunta de les dues institucions. La segona tindrà lloc aquest mateix divendres, quan s'obrirà al públic, al vestíbul del Museu i fins al mes de maig, una exposició de fotografies fetes per l’alumnat de batxillerat artístic.