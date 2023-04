L’equip de No llegiu ressucita la llibreria Mediterrània de Palafrugell

L’equip de No llegiu ha ressuscitat el sector dels llibres a Palafrugell i des de fa una setmana ha tornat a posar a caminar l’antiga Mediterrània. Coincidint amb Diumenge de Resurrecció, han fet l’estrena oficial i malgrat que ja fa set dies que tenen un constant tràfec de visites i de felicitacions per la iniciativa, el carrer Tarongeta de Palafrugell, número 14, era avui al migdia un xup-xup constant de persones que volien veure el nou establiment. I molts han marxat carregats de llibres, com en una anticipada diada de Sant Jordi.

Xavier Vidal, propietari de Nollegiu, confessa que han viscut aquesta aventura amb una barreja de nervis i il·lusió. Comenta que la reobertura es va poder gestar abans, ja que quan va tancar la Mediterrània, Joan Aliu va convocar llibreters de la comarca i de fora per preguntar si algú estaria interessat a posar-se al capdavant de la llibreria, però en aquell moment Vidal ho va descartar perquè no li va interessar. Aliu estava pensant llavors en la jubilació, però no volia tancar el negoci. El negoci va passar a mans de la propietària de la Llibreria Vitel·la de l’Escala, Gemma Garcia, que va mantenir diversos anys el local.

Després del tancament de la Vitel·la Espai Fòrum, la família de Joan Aliu li van tornar a preguntar a Xavi Vidal si sabia algú que pogués reobrir les portes de l’establiment. Va ser llavors quan va es va comprometre a buscar algú que pogués ajudar a reobrir-la. I aquest algú va acabar essent ell mateix. Després de veure el local, l’entorn i saber que el negoci es podia mantenir amb les vendes, va decidir fer el pas.

Ara no hi ha barra de bar

Encara que Xavier Vidal manté l’esperit de la Mediterrània i la Vitel·la Espai Fòrum, hi ha un canvi substancial: no hi ha barra de bar. «La gent pot anar al bar de la plaça i agafar cafè i croissants, ja posaré jo els tovallons. Però jo no en sé de bars», assegura.

Això també té els seus avantatges. Tot l’espai de l’antiga Mediterrània ara està ple de llibres. I de taules per poder llegir. «Hi ha una sala de 50 metres quadrats per a llibres infantils i juvenils i un espai de més de 200 metres quadrats per a la resta». I encara més. En tenir llicència de bar, poden posar terrassa a l’entrada. El propietari avisa: «no posarem terrassa, però sí que posarem cadires perquè la gent que vulgui venir a llegir i seure a la fresca, ho pugui fer», afirma.

Contactes culturals

Xavier Vidal ha mantingut contacte amb la biblioteca municipal, la Fundació Josep Pla i altres entitats. Organitzaran presentacions, debats amb autors i intercanvis culturals. «Arribarem fins allà on podrem, no venim a canviar res ni a fer-ho millor que ningú. Al contrari, hem vingut a aprendre de la gent de Palafrugell i a intentar donar un servei que sabem que és necessari i que molta gent vol», diu Vidal.

Nollegiu té dues llibreries a Barcelona, una al Poblenou i una altra, al Clot. La primera va obrir les portes l’any 2013 amb l’objectiu de promoure la lectura i la cultura. Organitzen nombroses actes culturals. Per exemple, presentacions, de música, teatre i performances. La Nollegiu Mediterrània serà la primera llibreria que obren fora de la capital catalana. La primera presentació d’un llibre serà el 20 de maig sobre els senders de la Costa Brava. A més, volen tenir una parada a la plaça de can Mario per Sant Jordi.