El Museu d’Art de Girona inaugura aquest cap de setmana l’exposició temporal ‘Costa Brava. La descoberta del paradís’, on es pot comprovar la incidència que van tenir alguns pintors en la creació del concepte i la marca de la Costa Brava. La mostra recull una seixantena d’obres, algunes d’elles inèdites, de pintors com ara Joan Llaverias, Modest Urgell, Rafael Durancamps o Salvador Dalí. L'exposició tindrà una extensió al Museu de l’Empordà de Figueres que es concentrarà en els autors que es va establir al cap de Creus i Cadaqués. En aquesta exposició temporal també es mostra una sensibilitat mediambiental dels artistes que fan una convenció el 1935 per evitar que es malmeti el territori amb més construccions.