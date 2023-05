Quico Pi de la Serra, Cocanha, Maestro Espada i Mireia Vives i Borja Penalba s’afegeixen al cartell de la dinovena edició de l’(a)phònica. El festival de Banyoles, que se celebrarà del 30 de juny al 2 de juliol, afegeix als ja anunciats Rodrigo Cuevas i La Ludwig Band artistes com Maria Coma, Toni Casassas o Marc Parrot i Eva Armisén. Passaran pels diferents escenaris del certamen, com l'Auditori de l'Ateneu, el claustre del Monestir de Sant Esteve o el Teatre Municipal.

Divendres 30 de juny l’asturià Rodrigo Cuevas obrirà la seva nova gira, Manual de romería, al Club Natació Banyoles i una estona abans, però a l’Auditori de l’Ateneu, actuarà Maestro Espada, un duet format pels germans Alejandro i Víctor Hernández amb una proposta de folk i electrònica emmarcada en la tradició musical murciana.

L’1 de juliol, La Ludwig Band preestrenarà el seu nou disc, Gràcies per venir, que sortirà a la tardor. També l’1 serà el torn de la Bachcelona Akademie, un projecte que ofereix l’oportunitat a estudiants de cant i acabats del licenciar de formar part d’un cor de cambra, en aquesta ocasió, dirigit per Carlos Mena i Masaaki Suzuki, dos referents absoluts de la música antiga i de l’àmbit bachià. A més, l’artista osonenc Toni Casassas oferirà al monestir de Sant Esteve una performance musical que relliga la veu amb els cants d’arrel, especialment associats amb els melismes arabescos i els harmònics sards o mongols.

El darrer dia del festival, el 2 de juliol, hi ha prevista l’actuació de Quico Pi de la Serra i de Mireia Vives i Borja Penalba, que després d’una dècada plegats tanquen la seva etapa conjunta.

Una altra de les propostes confirmades per la jornada de tancament de l’(a)phònica és l’estrena de Vocal Rooths, una peça d’arts escèniques centrada en la veu i la seva relació amb el cos humà a càrrec de Maria Coma.

Pel públic familiar, enguany es recupera l’actuació que s’havia de realitzar en l’anterior edició i que es va haver de cancel·lar per motius de salut d’un dels artistes: Marc Parrot i Eva Armisén. Presentaran Tinc un paper, una proposta multidisciplinària per a tota la família per tal de conèixer com es crea un espectacle des de dins.

A excepció de les entrades de Rodrigo Cuevas, que fa mesos que estan a la venda, les entrades surten aquest dijous a les 11 al web del festival.